Firma CEAV Tamaulipas y CECATI 76 convenio de colaboración en favor de la capacitación y el desarrollo integral

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Mayo 30 de 2026.- Fortaleciendo las acciones de atención integral y generación de oportunidades para las personas en situación de vulnerabilidad, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Tamaulipas (CEAV) y el CECATI 76 Plantel Ciudad Victoria llevaron a cabo la firma de un convenio de colaboración interinstitucional.

La firma del convenio fue encabezada por la directora general de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Lorena Perales Salinas, quien estuvo acompañada por integrantes de su equipo de trabajo, así como por José Ramírez López, director de Asuntos Jurídicos de la dependencia.

En representación del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, asistió el subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Jorge Luis Beas Gámez, quien destacó la importancia de fortalecer la coordinación institucional para impulsar acciones que permitan brindar mayores herramientas de capacitación y bienestar a las y los tamaulipecos que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

Durante su intervención, subrayó que la Secretaría General de Gobierno, además de trabajar en la gobernabilidad del estado, mantiene un compromiso permanente con la atención y protección de los grupos vulnerables, particularmente de las víctimas, a través de instituciones como la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, SIPINNA y SIPRODIS.

Asimismo, señaló que por instrucción del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, se trabaja diariamente para atender de manera integral las necesidades de las víctimas, mediante acompañamiento jurídico, psicológico y social.

Explicó que la CEAV cuenta con un equipo de abogados especializados que brinda asesoría jurídica y acompañamiento en los procesos penales, protegiendo los derechos de las víctimas y dando seguimiento puntual a cada caso, incluso en horarios extraordinarios y días inhábiles, con el propósito de garantizar una atención permanente.

De igual forma, resaltó el trabajo que realizan las y los psicólogos de la institución, quienes brindan atención emocional a las víctimas directas e indirectas de hechos delictivos, apoyando también a familiares como hijas, hijos, madres, padres y cónyuges, atendiendo las secuelas emocionales que este tipo de situaciones generan.

Beas Gámez destacó que, además de la atención jurídica y psicológica, muchas víctimas requieren herramientas que les permitan reconstruir su proyecto de vida y acceder a nuevas oportunidades laborales y educativas, por lo que reconoció el respaldo del CECATI 76 al sumarse a este esfuerzo interinstitucional.

“Las víctimas también necesitan preparación y oportunidades para salir adelante. Las instituciones educativas juegan un papel fundamental para brindar herramientas que les permitan reincorporarse activamente a la sociedad y construir un mejor futuro”, expresó.

Por parte del CECATI 76 participaron María Haydée Santana Ramos, directora del Plantel Ciudad Victoria, así como Lino Héctor Ramos García, supervisor de Enlace Operativo de los Centros de Formación para el Trabajo en el Estado de Tamaulipas.

Durante el evento, las autoridades coincidieron en la relevancia de sumar esfuerzos entre instituciones para acercar herramientas de capacitación y formación que contribuyan al fortalecimiento personal, profesional y social de quienes más lo necesitan.