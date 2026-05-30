Culminan trabajadoras de la SSPT 25 años de servicio en el Sistema Penitenciario

-Entre mariachis, flores y abrazos, Lorena y Nora realizaron su último registro en el reloj checador

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 30 de 2026.- Al son del mariachi, entre flores y abrazos de sus colegas, Lorena y Nora, trabajadoras de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) registraron su última salida en el reloj checador tras 25 años de servicio en el Sistema Penitenciario de la entidad.

“Cierro un ciclo muy contenta porque me dieron la oportunidad laborar en esta dependencia, es una gran dependencia la Secretaría de Seguridad Pública, muy satisfecha y muy contenta por el trabajo que realicé”, manifestó Lorena Peña Lara, quien en la última etapa de su vida laboral se desempeñó como jefa de Departamento Jurídico adscrita la Dirección de Control de Ejecución de Sanciones.

Su camino en esta dependencia inició como auxiliar jurídico en la Dirección de Centros Penitenciarios, y entre los cargos que ocupó se encuentra la jefatura de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos.

Por su parte, Nora Hilda Villa Meraz, concluyó su trayectoria en la SSPT como jefa de Departamento de Archivo General, misma que inició en 1998 como auxiliar jurídico en el antiguo Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Mante; tras una separación temporal del cargo, se reincorporó a esta dependencia en el año 2001.

“Eternamente agradecida de que me dieran la oportunidad de servir”, declaró, y enfatizó que lo más gratificante de su etapa laboral fue contribuir al proceso de reinserción social de las personas privadas de la libertad (PPLs).

Ambas agradecieron a sus compañeros y compañeras por sus muestras de cariño y respeto durante su último día laboral, el cual marca el inicio de una nueva etapa en sus vidas, que les deja enseñanzas de los años laborados en la SSPT.