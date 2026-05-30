Coordina SIPINNA Tamaulipas Jornada Integral de Prevención de las Violencias por la Paz en Río Bravo

Río Bravo, Tamaulipas.– Mayo 30 de 2026.- El Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Tamaulipas, encabezado por Ivette Salazar Márquez, coordinó el arranque de la Jornada Integral de Prevención de las Violencias por la Paz, realizada en la Escuela Secundaria General No. 2 “José Vizcaíno Pérez”, en el municipio de Río Bravo.

La jornada tuvo como objetivo fortalecer las acciones de prevención de las violencias, fomentar la cultura de paz y promover la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, mediante la participación coordinada de instituciones gubernamentales, educativas, organismos de derechos humanos y sociedad civil.

En el marco de esta jornada, Ivette Salazar Márquez destacó la importancia de fortalecer la coordinación institucional y comunitaria para construir espacios de convivencia pacífica y protección integral de la infancia y adolescencia.

“Trabajar por la prevención de las violencias y la construcción de entornos seguros para niñas, niños y adolescentes requiere la suma de esfuerzos entre instituciones, comunidad educativa y familias. Desde SIPINNA Tamaulipas seguiremos promoviendo acciones que fortalezcan la sana convivencia, el bienestar y la garantía de sus derechos”, expresó.

Durante el evento se contó con la presencia de César Nacianceno López; Claudia Patricia González Arias, en representación del secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García; Dina Maybé Castillo Enríquez; Fernanda Sifuentes Fuentes; la suboficial Sandra Leticia Olvera Vázquez; y Rogelio Álvarez Durán.

Asimismo, participaron directivos escolares, representantes sindicales, asociaciones civiles y madres y padres de familia, quienes refrendaron su compromiso de trabajar de manera conjunta en favor de entornos seguros, incluyentes y libres de violencia para las niñas, niños y adolescentes tamaulipecos.