Conquista CBTis 135 campeonato nacional en el Mundialito Escolar 2026

Ciudad de México.– Mayo 30 de 2026.- Tamaulipas volvió a demostrar que es tierra de ganadores, ahora con el triunfo del CBTis 135 de Matamoros, que se coronó campeón nacional varonil de los Juegos Deportivos Nacionales CONADE, en el Mundialito Escolar 2026.

La escuadra tamaulipeca se consagró como el mejor equipo varonil en la categoría de educación media superior, al vencer en la final a la escuadra representativa de Aguascalientes, en un partido celebrado en la cancha del Estadio Olímpico Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la capital del país.

El Gobierno del Estado, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a cargo de Miguel Ángel Valdez García, felicitó al equipo de fútbol matamorense por tan importante triunfo, demostrando que con talento, disciplina y trabajo en equipo se pueden alcanzar grandes éxitos.

Este torneo forma parte de las justas deportivas de educación media superior organizadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), para impulsar el deporte y la identidad estudiantil, coadyuvando a la formación integral de las y los jóvenes de México.