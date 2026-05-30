Amplía UT Matamoros alianzas internacionales que impulsan el desarrollo estudiantil

Matamoros, Tamaulipas.– Mayo 30 de 2026.- Como parte de su agenda de vinculación, la Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM), a través de su rectora, Diana Masso Quintana, sostuvo un encuentro en la ciudad de McAllen con el alcalde Javier Villalobos y el presidente del South Texas College, Ricardo Solís.

Durante esta reunión se refrendó el compromiso de fortalecer la colaboración académica y generar nuevas oportunidades para las y los estudiantes tamaulipecos, a través de proyectos conjuntos y esquemas de cooperación internacional entre ambas instituciones, informó la rectora

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Resaltó que, mediante diversas acciones, la universidad continúa fortaleciendo sus programas académicos y las experiencias formativas de sus estudiantes, con el propósito de formar profesionistas de calidad en las áreas que requiere la entidad y con una visión global.

Subrayó la importancia de que se desarrollen este tipo de colaboraciones internacionales, acciones que forman parte del impulso a una educación con visión internacional, en armonía con la política educativa que promueven el gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

Enfatizó que la Universidad Tecnológica de Matamoros continuará consolidando vínculos estratégicos con otras instituciones académicas y sociales que trasciendan las fronteras y contribuyan al desarrollo integral de la comunidad universitaria.