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Abre Tecnológico de El Mante nuevas oportunidades para estudiantes de nivel medio superior

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El Mante, Tamaulipas.– Mayo 30 de 2026.- El Instituto Tecnológico Superior de El Mante (ITSM) recibió la visita de aproximadamente 300 estudiantes de último semestre de la Preparatoria Mante, quienes acudieron a las instalaciones del plantel como parte de las actividades de orientación vocacional.

Jesús Alberto Moctezuma Sandoval, director de la institución, informó que durante esta jornada las y los jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer la oferta educativa actual, así como recorrer diversos espacios académicos, lo que les permitió acercarse de manera directa a la experiencia formativa que ofrece esta institución.

Destacó la importancia de este tipo de encuentros para apoyar a las y los estudiantes del nivel medio superior en la toma de decisiones sobre su futuro profesional.

Agradeció el entusiasmo e interés mostrados por las y los visitantes, reiterando su disposición para acompañarlos en su proceso de elección profesional y expresando su deseo de darles la bienvenida en un futuro cercano como parte de la comunidad estudiantil del plantel.

Reiteró que el Tecnológico Superior de El Mante mantiene abierto su proceso de preinscripciones para el ciclo escolar agosto 2026, invitando a las y los jóvenes interesados en formar parte de la institución a iniciar su registro a través del siguiente enlace: https://www.facebook.com/share/v/1GFWcPheSC/

Señaló que, a través de estas acciones, el Instituto Tecnológico reafirma su compromiso con la orientación educativa y la promoción de opciones de educación superior de calidad para las nuevas generaciones, fortaleciendo la política educativa que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

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