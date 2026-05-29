Tenemos un gobierno que defiende la soberanía nacional con dignidad: senadora Olga Sosa Ruíz.

Senado de la República aprueba reformas en materia de soberanía electoral e integridad de candidaturas

Ciudad de México, 29 de mayo de 2026. – En el marco de la discusión sobre la reforma al artículo 41 constitucional, en el Senado de la República, la legisladora morenista por Tamaulipas, Olga Sosa Ruíz señaló que la “intervención extranjera en los procesos electorales representa una de las amanezas más graves para la soberanía nacional, para la autenticidad del sufragio y para el derecho del pueblo de México a decidir libremente su destino”.

La discusión centrada en la adición de un inciso d) al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incorpora una nueva causal de nulidad de elecciones federales y locales cuando se acredite la intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o resultados electorales.

Al respecto, la senadora tamaulpeca señaló que la democracia mexicana no puede estar sujeta a presiones extranjeras ni el voto del pueblo mexicano ser objeto de manipulación, “la soberanía de México no se negocia, no se condiciona y no se entrega”.

La propuesta busca fortalecer la soberanía nacional y blindar los procesos democráticos frente a actos de injerencia externa.

En ese contexto, la senadora Sosa Ruíz dijo que la cuarta transformación marca una diferencia histórica, “tenemos un gobierno que defiende la soberanía nacional con dignidad. Hoys existe un movimiento emanado del pueblo, que defiende al pueblo y responde a la voluntad del pueblo de México”.

Contrario a las aseveraciones de oradores de la oposición, la senadora Sosa Ruíz señaló que la reforma no abre la puerta a decisiones arbitrarias, la “determinación de una nulidad electoral corresponderá exclusivamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante procedimientos jurisdiccionales, pruebas objetivas y estricto apego a la legalidad constitucional”.

El dictamen fue aprobado con mayoría calificada por 85 votos a favor, 42 en contra y cero abstenciones.

También, el pleno del Senado discutió y aprobó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de Integridad en Candidaturas, cuyo propósito es fortalecer los mecanismos preventivos para evitar la infiltración de perfiles relacionados con actividades ilícitas en los procesos electorales.

La iniciativa plantea la creación de una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), como un órgano técnico permanente encargado de coordinar mecanismos de intercambio de información con instituciones de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y autoridades financieras, entre ellas la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Centro Nacional de Inteligencia y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El objetivo de esta Comisión será realizar análisis preventivos de riesgo sobre personas aspirantes a cargos de elección popular, tanto de partidos políticos como de candidaturas independientes, mediante información técnica y objetiva.

Asimismo, se aclara que la Comisión no tendrá facultades para imponer candidaturas ni cancelar registros, ya que la decisión final seguirá correspondiendo exclusivamente a los partidos políticos y candidaturas independientes. La integración de esta Comisión contemplará cinco consejeras y consejeros electorales designados por un periodo de tres años, con una presidencia rotativa anual, deberá quedar instalada y en operación antes del inicio del proceso electoral de 2027.

El dictamen fue aprobado con 84 votos a favor, 41 en contra y cero abstenciones.