REELECCION SI Y NEPOTISMO NO EN 2027: APRUEBA CONGRESO DEL ESTADO

Cd. Victoria, Tam.-. El Pleno del Congreso Local aprobó reformas a la Constitución y leyes secundarias en materia electoral que incorporan principios de no reelección, combate al nepotismo, austeridad y paridad de género.

El Proyecto de Decreto aprobado reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, la Ley de Medios de Impugnación Electorales, la Ley Electoral y el Código Municipal, todos del Estado de Tamaulipas.

Al presentar el dictamen, el Diputado Elifa Gómez señaló que estas adecuaciones responden a la necesidad de mantener actualizado el marco normativo estatal frente a los retos democráticos nacionales.

“Este dictamen representa mucho más que una adecuación normativa; representa la responsabilidad que tenemos como Legislatura de mantener actualizado el orden jurídico estatal frente a los nuevos retos democráticos que vive nuestro país”, expresó.

Destacó que la reforma incorpora disposiciones relacionadas con la no reelección consecutiva, el combate al nepotismo electoral, la austeridad republicana, la disciplina financiera, así como el fortalecimiento de la igualdad sustantiva, la paridad de género y la rendición de cuentas.

El rechazo a la postulación de familiares al mismo cargo aplicará desde la elección del año próximo y la no reelección en el 2030; a partir de la siguiente elección también se reducirán los cabildos hasta un máximo de 15 regidores y un síndico.

Asimismo, el Diputado Isidro Jesús Vargas Fernández resaltó los alcances de la reforma en materia de disciplina financiera y austeridad, precisando que el límite presupuestal establecido para el Poder Legislativo no afectará su funcionamiento.

“Se establece un tope presupuestal del 0.7 por ciento del gasto en este Poder Legislativo en relación con el presupuesto general del estado, la cual no afecta la operatividad del Congreso en términos presupuestales”, afirmó.

Con estas reformas, el Congreso de Tamaulipas actualiza su marco constitucional en congruencia con las disposiciones federales, fortaleciendo las bases jurídicas e institucionales de la vida democrática en el estado.