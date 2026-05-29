Realiza SIPINNA Tamaulipas Segunda Sesión del GEPEA para fortalecer acciones de prevención del embarazo adolescente

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 29 de 2026.- El Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Tamaulipas llevó a cabo la Segunda Sesión del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención del embarazo adolescente y promover una educación integral en sexualidad en la entidad.

Durante la sesión, las y los integrantes participaron en diversas capacitaciones enfocadas en brindar herramientas para la orientación, atención y acompañamiento de adolescentes, abordando temas prioritarios para fortalecer las acciones preventivas en el estado.

Entre las ponencias impartidas destacaron “Cómo hablar de sexualidad con las y los adolescentes”, a cargo de Oscar Azael Ródríguez Perales, director del Instituto de la Juventud, así como “Educación Integral en Sexualidad”, presentada por personal especializado de la Secretaría de Salud, donde se resaltó la importancia de proporcionar información clara, científica y adecuada a cada etapa del desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Además, se contó con la presencia de Marco Antonio Moreno Castellanos, rector del Colegio de Tamaulipas, quien se integrará como apoyo técnico del (GEPEA), contribuyendo con asesoría académica, análisis y fortalecimiento de las estrategias interinstitucionales orientadas a la prevención y atención integral de las adolescencias en Tamaulipas.

En su mensaje, la secretaria ejecutiva de SIPINNA Tamaulipas, Ivette Salazar Márquez, refrendó el compromiso y respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya para garantizar los derechos de las infancias y adolescencias tamaulipecas, mediante políticas públicas humanistas enfocadas en la protección, la educación y el bienestar integral.

Destacó que la prevención del embarazo adolescente no debe entenderse únicamente como un tema de salud pública, sino como una responsabilidad compartida entre instituciones, familias y sociedad, encaminada a generar mejores condiciones de desarrollo para las juventudes.

Asimismo, señaló que impulsar la educación integral en sexualidad permite que niñas, niños y adolescentes cuenten con herramientas para tomar decisiones informadas, fortalecer su autoestima y construir proyectos de vida con mayores oportunidades.

“La protección de nuestras niñas, niños y adolescentes requiere acciones permanentes y coordinadas. En Tamaulipas seguimos trabajando para garantizar información adecuada, espacios seguros y mayores oportunidades para el desarrollo integral de nuestras juventudes”, expresó.

Durante los trabajos de la sesión también se establecieron acuerdos orientados al desarrollo de jornadas integrales en distintos municipios del estado, así como la capacitación en educación sexual y reproductiva para personas replicadoras, con la finalidad de fortalecer las acciones preventivas y ampliar el acceso a información adecuada y oportuna para niñas, niños y adolescentes.