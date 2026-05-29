Proyecta UT Matamoros a su comunidad académica en simposio internacional en Texas

Matamoros, Tamaulipas.- Mayo 29 de 2026.- La Universidad Tecnológica de Matamoros reconoció la destacada participación de docentes y estudiantes en el simposio NovaRhet, realizado en la University of Texas Rio Grande Valley, en Brownsville, Texas.

Diana Masso Quintana, rectora de la universidad, indicó que este importante espacio académico tiene como objetivo ofrecer una plataforma para que estudiantes y docentes presenten y difundan el trabajo que desarrollan, fortaleciendo la cultura de investigación, así como las habilidades de lectura y escritura en inglés.

Informó que, durante el encuentro, se promovió un entorno colaborativo para el intercambio de proyectos interdisciplinarios, impulsando el pensamiento crítico, la comunicación efectiva y la vinculación académica entre instituciones de educación superior de la región del Valle del Río Grande.

Expresó que en esta participación destacaron estudiantes de las carreras de Mecatrónica y Lengua Inglesa, acompañados por los docentes Rodolfo Aguirre Cano, Sofía Flores Zamora y Ángel Elohim García Villanueva, así como por el coordinador del modelo BIS, Luis Eduardo De León.

Aseguró que estas acciones reafirman el compromiso de la UT Matamoros con una formación académica de calidad, el fortalecimiento del modelo bilingüe, internacional y sustentable (BIS) y la proyección de su comunidad universitaria en escenarios internacionales, en concordancia con la visión educativa impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.