Participan estudiantes de enfermería en talleres sobre salud sexual y reproductiva: INJUVE

-Alrededor de 150 asistentes actualizaron sus conocimientos técnicos y prácticos en la materia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 29 de 2026.- Con el objetivo de promover la prevención y la salud integral entre jóvenes, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), en alianza con DKT School Prudence, llevó a cabo la iniciativa “Inlove: Más Amor, Menos Riesgos”, dirigida a estudiantes y profesionales del sector salud.

El encuentro, que tuvo como sedes el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas (ICEST) y la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) Campus Victoria, reunió a alrededor de 150 asistentes interesados en actualizar sus conocimientos técnicos y prácticos en materia de salud sexual y reproductiva.

Durante las jornadas, los especialistas Germán Jesús Chávez de la Garza y Elvira Argüello Hernández impartieron sesiones de 120 minutos. En estos talleres se abordaron de manera práctica temas como la colocación del dispositivo intrauterino (DIU), la evaluación uterina segura y la educación integral en sexualidad, todo bajo un marco de seguridad clínica.

El diálogo con los ponentes permitió a los futuros profesionales de la salud resolver dudas operativas sobre los métodos anticonceptivos de larga duración, fortaleciendo así las herramientas con las que atenderán a la población de la entidad.

Al respecto, el Director General del INJUVE, Oscar Azael Rodríguez Perales, señaló que el propósito de estas jornadas va más allá de la enseñanza técnica, buscando sembrar empatía en la atención médica.

“La misión es transformar la manera en que la juventud accede a la información de salud.

Al preparar a las nuevas generaciones de enfermeras y enfermeros, se garantiza que cada joven reciba una orientación digna, informada y segura, reduciendo riesgos y embarazos no planificados”, afirmó Rodríguez Perales.

“Estas acciones forman parte de la política de bienestar social impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya. A través del INJUVE y la Secretaría del Trabajo, encabezada por Luis Gerardo Illoldi Reyes, se mantiene la coordinación con la sociedad civil para priorizar la salud como un derecho fundamental y potenciar el desarrollo humano en el estado”, dijo finalmente el funcionario estatal.