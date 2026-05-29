Organiza SET jornadas por la paz, la lectura y el deporte para promover bienestar en la juventud

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 29 de 2026.- En el marco de la Estrategia Estatal “Tamaulipas Educa” y de la Estrategia Nacional de Lectura, el CBTis No. 119 realizó la Jornada “Paz, Cultura y Fútbol”, una actividad enfocada en fortalecer la convivencia escolar, promover el hábito de la lectura y fomentar el bienestar integral de las y los estudiantes.

La jornada reunió a autoridades educativas, personal docente, madres y padres de familia, así como a estudiantes del plantel, quienes participaron en actividades culturales, deportivas y académicas diseñadas para impulsar valores como la empatía, la inclusión, el respeto y el trabajo en equipo.

Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, destacó que este tipo de encuentros permiten generar entornos escolares más humanos y cercanos para las juventudes, en donde la lectura, el deporte y la convivencia constituyen herramientas fundamentales que construyen bienestar y previenen situaciones que afectan el desarrollo emocional de las y los jóvenes.

Reconoció el trabajo de equipo de la comunidad educativa del CBTis 119 y de la DGETI en Tamaulipas, que impulsa acciones alineadas con las políticas educativas humanistas promovidas a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y, en Tamaulipas, por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante la jornada se realizaron lecturas en voz alta, reflexiones literarias, presentaciones musicales y actividades deportivas, entre ellas demostraciones de habilidades con balón, integrando el deporte y la cultura como elementos de formación integral.

Con estas acciones, el CBTis 119 fortalece su compromiso con la Agenda “Tamaulipas Educa”, impulsando espacios educativos que fomentan el desarrollo académico, humano y emocional de las juventudes tamaulipecas.