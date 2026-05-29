No habrá prórroga para cumplir con la declaración patrimonial

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 29 de 2026.- Con el objetivo de garantizar la transparencia y rendición de cuentas ante el pueblo de Tamaulipas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo realizó un exhorto permanente a todas las personas servidoras públicas para que aprovechen los últimos días de Mayo y cumplan con su obligación legal de presentar la Declaración Patrimonial y de Intereses 2026.

Al encontrarnos en la última semana del periodo, se registra un avance del 86.66 por ciento de cumplimiento, con la participación de más de 72 mil 800 personas servidoras públicas, de los 84 mil 055 trabajadores que integran el universo del gobierno estatal.

Se reitera a las y los funcionarios que el plazo definitivo concluye el próximo 31 de mayo y que, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas, no habrá prórroga alguna al no existir causales de fuerza mayor que lo sustenten, por lo que es indispensable concluir el trámite en tiempo para evitar las sanciones correspondientes.

Finalmente, la secretaría Anticorrupción recordó que la declaración patrimonial y de intereses “es un ejercicio de transparencia diseñado para informar de cara a la ciudadanía sobre los bienes de los empleados del Estado. Si bien se salvaguardan y reservan por ley los datos sensibles de carácter personal, la versión pública del documento está disponible para la consulta ciudadana”, comentó la secretaria Anticorrupción, Norma Angélica Pedraza Melo.

El próximo 30 y 31 de mayo el módulo del Polyforum “Dr. Rodolfo Torre Cantú”, estará abierto sábado y domingo en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Cumplir con este deber antes del 31 de mayo no solo evita procesos disciplinarios, sino que fortalece la confianza en nuestras instituciones y consolida una cultura de legalidad y servicio en el estado de Tamaulipas, una meta que se ha planteado el gobernador Américo Villarreal Anaya, al inicio de la administración gubernamental.