Inauguran exposición “Volcanes” de Vicente Rojo en la Galería Pedro Banda del Centro Cultural Tamaulipas

-En colaboración entre el Gobierno de Tamaulipas con El Colegio Nacional del Gobierno de México, la colección de esculturas y grabados estará en exhibición hasta agosto próximo

Ciudad Victoria.- Mayo 29 de 2026.- A través de 15 esculturas y 9 grabados, este jueves 28 de mayo, Ciudad Victoria se convirtió en sede de la exposición “Volcanes”, que fue inaugurada con éxito y que conecta a la población con la genialidad de uno de los artistas más representativos de la plástica mexicana: Vicente Rojo.

Gracias al esfuerzo interinstitucional, la Galería Pedro Banda del Centro Cultural Tamaulipas abrió sus puertas al público para mostrar esta exhibición que reúne el trabajo de Rojo en torno a motivos significativos de la geografía y el arte mexicano.

“Esta exposición es de un gran mexicano, porque aunque Vicente Rojo nació en Cataluña, España, emigró a México y decidió que este iba a ser su país por adopción”, enfatizó Teresa Vicencio, secretaria administradora de El Colegio Nacional.

La promotora cultural agradeció al Gobierno de Tamaulipas y a la sociedad tamaulipeca por el recibimiento y celebró que en el estado el bienestar social y la educación son ejes que se conjuntan con el arte y la cultura para la aplicación efectiva de políticas públicas sociales.

Por su parte, Silvia Casas González, secretaria de Bienestar Social de Tamaulipas, destacó la importancia del arte y la cultura en el proceso transformador de Tamaulipas, agradeciendo a todos los involucrados y al público presente.

“Estamos haciendo lo que el gobernador Américo Villarreal nos ha encomendado, pensando en el arte, la cultura y el deporte como aliados para la cohesión social”, mencionó Casas González.

ARTEQUE TRANSFORMA

La exposición, que estará disponible hasta agosto de 2026, está conformada por piezas realizadas entre 1998 y 2005, teniendo como eje central las formaciones geológicas y ofreciendo una diversidad de texturas y materiales como el bronce, la cerámica y el aluminio.

“Vicente Rojo es uno de los máximos representantes de la generación de La Ruptura en el arte mexicano, y es una gran oportunidad poder contemplar su propuesta en nuestro estado. Su trabajo está lleno de símbolos perdurables sobre la conexión entre la naturaleza y lo humano, eso nos permite vincularnos de muchas maneras”, dijo Héctor Romero-Lecanda, director general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes.

Romero-Lecanda realizó una invitación a la población en general para acercarse a la Galería Pedro Banda y disfrutar de esta exposición de entrada libre.

La curaduría de las obras escultóricas de Rojo se agrupa en tres propuestas formales principales: Volcanes construidos, Volcanes encendidos y Volcanes despiertos, así como un Volcán armado y un Volcán metálico.

Las esculturas remiten, desde lo abstracto, a ríos de lava, cordilleras rocosas, columnas de nubes y fumarolas, dentro de una propuesta artística compleja y, a la vez, cercana, por lo que está pensada para público de todas las edades.