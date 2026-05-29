Impulsan reclutamiento laboral para generar 400 nuevas plazas en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 29 de 2026.- La ampliación de oportunidades de empleo en Ciudad Victoria y la región centro de Tamaulipas avanza mediante una estrategia de vinculación laboral que permitirá la contratación de cientos de trabajadores para fortalecer la actividad industrial y mejorar las condiciones de bienestar de las familias tamaulipecas.

Como parte de este esfuerzo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social coordina un programa de reclutamiento con la empresa Yageo-Kemet, dirigido a habitantes de Ciudad Victoria y municipios vecinos como Güémez y Padilla. Durante esta semana se llevaron a cabo jornadas de captación de aspirantes, entre ellas una realizada en la Presidencia Municipal de Padilla, donde las personas interesadas iniciaron el proceso de registro, entrega de documentación y entrevistas preliminares.

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, informó que la meta inmediata es concretar al menos 150 contrataciones provenientes de Güémez y Padilla, mientras que hacia finales de este año se proyecta alcanzar un total de 400 nuevas plazas para la capital del estado.

Destacó que estas acciones contribuyen a fortalecer la oferta laboral disponible, reducir los rezagos en materia de empleo y acompañar el crecimiento de la industria en la región, particularmente con la apertura de nuevas líneas de producción que generan mayores oportunidades para la población.

Explicó que el proceso de contratación contempla una etapa de capacitación y evaluación, por lo que el ingreso formal de los trabajadores podría concretarse en un periodo aproximado de entre uno y mes y medio.

Yageo-Kemet es una empresa del sector electrónico especializada en la fabricación de microcomponentes utilizados para la transferencia y almacenamiento de energía en diversos dispositivos tecnológicos. Sus productos tienen aplicaciones que van desde equipos médicos, como marcapasos, hasta teléfonos celulares y otros sistemas electrónicos de uso cotidiano.

La compañía, de origen taiwanés y con presencia en alrededor de 70 países, mantiene una de sus plantas más competitivas en Ciudad Victoria, además de operaciones en Matamoros. La firma surgió tras la integración de Yageo con la empresa Kemet, ampliamente reconocida por su trayectoria industrial en Tamaulipas.

Además de facilitar los procesos de reclutamiento para las empresas, la Secretaría del Trabajo fortalece su estrategia de vinculación mediante la Bolsa de Empleo, permitiendo que las personas registradas reciban de manera permanente información sobre vacantes disponibles, ampliando así sus posibilidades de inserción laboral.

Señaló que estas acciones forman parte de la política de bienestar, desarrollo económico y generación de oportunidades impulsada por el gobierno humanista y de la transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya.