Impulsa COBAT el cuidado del medio ambiente entre estudiantes con “Siembro un árbol y protejo la vida animal”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 29 de 2026.- El Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (COBAT) arrancó la campaña estatal “Siembro un árbol y protejo la vida animal”, iniciativa orientada a fortalecer la educación ambiental y fomentar entre las y los jóvenes el respeto hacia los animales y el cuidado del entorno natural.

El Plantel 05 Victoria fue sede de esta estrategia, con la participación de estudiantes, docentes, directivos, asociaciones civiles, padres de familia y autoridades estatales, quienes coincidieron en la importancia de impulsar acciones que contribuyan a la construcción de una sociedad más consciente y responsable.

En representación del Gobierno de Tamaulipas, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, resaltó que la educación ambiental es fundamental para enfrentar los retos actuales relacionados con el cambio climático, el manejo de residuos y la preservación de los recursos naturales.

Explicó que sembrar árboles representa una acción sencilla, pero de gran impacto social, e invitó a las y los jóvenes a participar en las actividades ambientales que se desarrollarán en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, incluyendo jornadas de limpieza y acciones comunitarias.

Por su parte, el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Igor Crespo Solís, representante del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, reconoció el compromiso del COBAT por impulsar actividades que fortalecen la formación integral del estudiantado.

Señaló que esta campaña no solamente promueve la reforestación y el bienestar animal, sino que también fomenta valores como la empatía, la responsabilidad y el respeto por la vida.

“Cada árbol sembrado representa esperanza y futuro, y cada acción orientada al cuidado animal fortalece la sensibilidad y el sentido humano de nuestra juventud”, manifestó.

Mientras tanto, el Director General del COBAT, Víctor Manuel González Salum, informó que las actividades de esta campaña se desarrollarán en los 64 planteles del subsistema en el estado, como parte de las acciones institucionales enfocadas en la formación de estudiantes comprometidos con su comunidad.

Estas acciones formaron parte del arranque de la campaña en Ciudad Victoria, en donde se entregaron 361 árboles a estudiantes del Plantel 05 para promover su plantación y cuidado en los hogares, y se reconoció la participación de asociaciones civiles y colectivos de protección animal, cuyo trabajo ha sido fundamental para fortalecer la cultura del respeto y bienestar animal en Tamaulipas.