Fortalece Secretaría de Recursos Hidráulicos acciones de infraestructura y saneamiento en el estado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 29 de 2026.- Durante la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas, encabezada por el coordinador jurídico de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Juan Igmar de Jesús Zamarrón López, en representación del presidente del Consejo, Raúl Quiroga Álvarez, se presentaron diversos informes y avances institucionales.

Durante la sesión se presentaron los informes de recursos humanos, materiales y financieros correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2026, así como los estados financieros del mismo periodo, fortaleciendo los mecanismos de seguimiento y transparencia institucional.

Asimismo, fueron presentadas y aprobadas las transferencias entre diversas partidas del presupuesto de egresos, además de los tabuladores de sueldos y compensaciones para el ejercicio 2026.

En materia operativa, se informó sobre los trabajos de mantenimiento realizados a infraestructura sanitaria y electromecánica en nueve municipios del estado, acciones orientadas a mejorar el funcionamiento de los sistemas hidráulicos y sanitarios.

Entre los resultados presentados destacan el desazolve de más de 15 mil metros lineales de redes de drenaje y la remoción de 324 metros cúbicos de residuos, contribuyendo a prevenir taponamientos, fugas y afectaciones en los sistemas de alcantarillado.

De igual forma, se reportó la reparación de nueve equipos de bombeo y dos instalaciones eléctricas, así como la rehabilitación total de once pozos profundos, fortaleciendo el suministro de agua potable en distintas regiones de Tamaulipas.

En la reunión estuvo presente el secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores, así como representantes de las secretarías de Finanzas, Administración, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Bienestar Social y Obras Públicas, reafirmando la coordinación institucional.