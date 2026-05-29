Fomenta Tamaulipas infraestructura en Pueblos Mágicos: Secretaría de Turismo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 29 de 2026.- Mientras se ejecutan importantes obras de fortalecimiento de infraestructura turística en Mier y Tula, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas consolida nuevos proyectos al trabajar de manera cercana con los municipios de Hidalgo, Gómez Farías y González, para fortalecer su posicionamiento y prepararse para la próxima convocatoria federal de Pueblos Mágicos.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo de Tamaulipas, destacó que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos, mediante la cual se fortalecen las estrategias, la infraestructura y las capacidades de los destinos tamaulipecos para elevar su competitividad y atractivo a nivel nacional e internacional.

“Tenemos una extraordinaria riqueza natural, histórica y cultural en nuestros municipios. El gobernador Américo Villarreal Anaya ha instruido fortalecer de manera integral estos territorios, no solo para preservar su patrimonio, sino para generar desarrollo económico, empleo y mayor bienestar para las comunidades”, refirió el funcionario estatal.

Con estas acciones, Tamaulipas busca posicionarse como un destino turístico diverso y de alto valor, donde la magia de sus pueblos, su historia y su gente se conviertan en el principal motor de crecimiento y orgullo estatal.

Destacó que existe coordinación permanente con autoridades municipales, comités turísticos y empresarios para impulsar actividades y eventos que generen una mayor afluencia de visitantes durante todo el año.

“Por ello, impulsamos festivales como el del Machacado, que se realizará este sábado en el municipio de Jiménez; el Festival del Cabrito en Tula, así como competencias deportivas y otras estrategias orientadas a fortalecer la actividad turística en la entidad”, concluyó el secretario de Turismo de Tamaulipas.