EN LA OPINION DE

Por: FERNANDO INFANTE Hernández

Pues todo indica que en Tamaulipas se va a dar lo de la reelección de los alcaldes en funciones…Sin que esto quiera decir por fuerza que todos los que están al frente de sus respectivos municipios tengan asegurado el boleto…Pero si se incrementan en enorme medida las posibilidades de que los alcaldes y las alcaldesas que están en el poder por la franquicias de MORENA-VERDE o PT puedan ser tomados nuevamente en cuenta para aparecer en las boletas electorales del próximo año 2027…En este sentido tenemos que comentar que la joven presidenta de Soto la Marina GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ bien pudiera estar en la ruta correcta rumbo a una probable candidatura para su propia reelección…El futuro en su generalidad siempre es incierto y nadie puede dar por hecho lo que traerá consigo ya sea en el sentido político como en la vida y su generalidad…Pero igual de cierto es que siempre se dan las señales que indican lo que mucha probabilidad pueda suceder…Y aquí es donde está el punto a tratar…La cercanía de GLYNNIS con el real poder político en Tamaulipas como lo es el gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA está fuera de toda duda…El gobernador en lo personal le ha conferido a GLYNNIS un trato amable y hasta protector…Por lo tanto para nada sería descabellado el que en un momento dado este indiscutible factor de poder en el estado como lo el gobernador moviera las fichas necesarias para que GLYNNIS pudiera ser considerada en el tema de la candidatura a su propia reelección…La resolución del consejo nacional de MORENA es que los alcaldes en funciones todavía pueden participar en sus reelecciones en el proceso electoral del próximo año…Que uno que otro adversario del grupo JIMENEZ está pasando por momentos de shock esto es seguro…Tanto en lo interno como en lo externo GLYNNIS es un hueso duro, pero en verdad muy duro de roer…Si no sucede nada extraordinario creo que la alcaldesa de Soto la Marina debe de irse ya organizando para lo que viene en lo político y en lo electoral…GYNNIS en estos momentos está en la ruta correcta para aparecer nuevamente en las próximas elecciones municipales…Que en la grilla como en la vida misma, nada es hasta que es, viene siendo igual de cierto…Por cierto a quien se le ha visto muy seguido por los pasillos de la presidencia municipal es al Lic. TOÑO SILVA y no creo que sean visitas de mera cortesía…El Lic. TOÑO SILVA tiene un buen de camino recorrido dentro del acontecer político en Soto la Marina por lo que le pudiera ser muy útil a GLYNNIS en caso de que decidiera incorporarlo en un momento dado a su equipo de colaboradores…No soy santa Inés, pero que tal si por ahí es?…También es cierto que cada proceso que pasa se necesita más lana por parte de quienes aspiren a la presidencia de Soto la Marina…La gente ya casi no mira el tema de los colores…La gente analiza y es que no es tonta a los aspirantes, los observan, los estudian y los analizan en sus perfiles como personas, pero también le echan una severa mirada a sus carteras y en el primer descuido les dan un baje y enseguida “si te vi ni me acuerdo”…Y el rumbo que le dan a su voto el día D?…Sabrá DIOS!…En otro orden de ideas me dicen que la asociación “Regala una Esperanza” sigue trabajando en la entrega de diversos apoyos a personas de escasos recursos de Soto la Marina de manera particular en el tema de medicamentos…Esta altruista asociación está integrada por maestras jubiladas y esposas de docentes jubilados…Entre ellas recaudan el dinero que después se utiliza para la compra de medicinas o pañales para las personas que lo requieren…Pues personas bien reconocidas y apreciadas de nuestra comunidad como los casos del Lic. EZEQUIEL ROMERO HINOJOSA y ALAN GARZA entre otros, reconocen el trabajo y las acciones de la presidenta municipal GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ en los importantes temas de la pavimentación hidráulica de calles como en la rehabilitación del obsoleto sistema de drenaje…Y la realidad es que tienen razón pues a partir de la llegada de GLYNNIS a la presidencia municipal nuestro entorno urbano luce mucho mejor y es que el cambio para bien de nuestro pueblo está a la vista de todos…Incluso los adversarios de la alcaldesa en sus adentros reconocen tan importante cambio en Soto la Marina…Pero claro que en público, jamás lo van a decir…Pues están por llegar las despensas del gobierno del estado a través de la Delegación de Bienestar a cargo del Prof. RAUL RAMIREZ MIRELES por lo que el personal a su cargo está listo para iniciar con el proceso de entrega a los beneficiarios…Retomando el tema de la grilla local me comentan que en la familia MEDINA están a la expectativa de ver cómo queda la nueva dirigencia estatal del PAN y que tienen echada toda la carne al asador a su protector político de hace algunos años CESAR VERÁSTEGUI el siniestro TRUKO…TRUKO tiene negocios con los MEDINA a quienes siempre ha defendido en lo político como en lo personal y participen ellos por el partido que sea ahí está TRUKO para apoyarlos…Vayan los MEDINA por el PAN o por la franquicia que ellos decidan ahí estará el de Xicoténcatl con ellos…En tiempos pasados recientes TRUKO para fines políticos se hizo del lado de los MEDINA y no se preocupó en lo más mínimo de ocultarlo aun en detrimento de los panistas de toda la vida de Soto la Marina…Los protegió desde su cargo como Secretario General de Gobierno en el sexenio de los viento de cambio y hoy en día aunque con un poder extremadamente disminuido sigue viendo por sus intereses de ahí que no sería raro que impulse a alguno de ellos por el PAN en las próximas elecciones…Las lluvias que azotaron en buena parte de nuestro municipio a mediados de esta semana generaron en buenas expectativas dentro del sector pecuario y es que la verdad es que los ganaderos tanto grandes como chicos están pasando las de caín, para poder mantener sus hatos con vida tras la terrible sequía de estos últimos tiempos…Igual de cierto es que los agricultores de la zona de riego no están igual de apurados pues cuentan con el suministro anual que les llega de la Presa Vicente Guerrero y ya los cultivos de maíz se encuentran en la parte final de su proceso de desarrollo y de rendimiento, aunque igual el agua del cielo siempre será mejor…También es cierto que las pasadas lluvias detuvieron el proceso de la pavimentación hidráulica de la Calle Matamoros entre Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo en la zona centro de nuestra comunidad…Pero se confía por parte del Director de Obras Públicas del Ayuntamiento marsoteño, ALFREDO MARTINEZ RAMIREZ en que muy pronto dará punto para reiniciar los trabajos…Claro que los contrarios gratuitos de la actual administración quisieran que jamás diera punto y así poder descargar todo su veneno y toda su frustración como si GLYNNIS mandara en cuestiones del clima…Pues ahora los de MORENA piden que el gobernador con licencia de Sinaloa RUBEN ROCHA MOYA sea juzgado en nuestro país en donde tienen todas las de ganar de los delitos que le tienen sustentados en los estados unidos…Claro que en México jamás lo van a condenar por sus lazos con el narcotráfico…Para eso querían todos los poderes como el Judicial en este caso…Para defender a los suyos como ahora lo hacen con este sinvergüenza corrupto y mafioso…Increíble como la presidenta Claudia así con minúsculas se atreve a defender a este rufián que está enlodando a su propio movimiento…Pero bueno Claudia sabe y bien que sabe que si cae ROCHA cae su jefe AMLO y media pandilla de los que ahora mal gobiernan a nuestro país, pues casi todos sulfuran corrupción y pobredumbre política y personal…El tema del huachicol fiscal les arde y les quema a los próceres y a los seguidores más fanáticos de la 4T…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…