Convoca DIF Tamaulipas a organizaciones a presentar iniciativas para el programa Lazos del Bienestar

-Habrá financiamiento de entre 100 mil y 250 mil pesos para la implementación de proyectos comunitarios

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 29 de 2026.- Con el propósito de fortalecer iniciativas de asistencia social que contribuyan al bienestar de las familias tamaulipecas, el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, convoca a las organizaciones de la sociedad civil a participar en la presentación de proyectos para el programa Lazos del Bienestar.

La convocatoria está dirigida a organizaciones que desarrollen iniciativas orientadas a favorecer el desarrollo de personas, grupos o poblaciones de atención prioritaria, mediante acciones comunitarias alineadas con los ejes estratégicos del programa.

Los proyectos deberán aplicarse en alguno de los polígonos ubicados en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Tampico, Ciudad Madero, Altamira, El Mante, Tula y San Fernando, con el objetivo de impulsar el bienestar social a través de estrategias ambientales, sociales y económicas que contemplen la participación activa de las comunidades.

Para la ejecución de las iniciativas seleccionadas, se otorgará financiamiento de entre 100 mil y 250 mil pesos, dependiendo del alcance y características de cada proyecto.

Entre los criterios de elegibilidad se establece que las organizaciones participantes deberán contar con autorización como donatarias y conservar su deducibilidad durante el periodo de ejecución del proyecto; además de disponer de un órgano de gobierno debidamente conformado y una misión alineada con los ejes de acción de Lazos del Bienestar.

También deberán acreditar un modelo de intervención orientado al desarrollo comunitario y demostrar que sus acciones buscan atender causas estructurales de la pobreza.

Los proyectos podrán enfocarse en temas como protección de niñas, niños y adolescentes; atención integral de las mujeres; integración de sistemas de cuidados; fortalecimiento de las juventudes; apoyo a personas adultas mayores; creación o mejoramiento de infraestructura comunitaria; así como atención a población migrante.

Las iniciativas serán evaluadas por un comité y por especialistas externos con independencia de criterio, cuyo fallo será inapelable.

La recepción de propuestas estará abierta del 8 de junio al 5 de julio del presente año a través del sitio:

https://sistemadiftamaulipas.gob.mx/convocatorialazosdelbienestar/

En este enlace también podrán consultarse los requisitos, lineamientos y documentación necesaria para participar en la convocatoria.