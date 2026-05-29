Con carreteras estatales seguras, Tamaulipas impulsa el turismo: Tránsito Estatal

-La finalidad principal del Operativo Radar es la reducción de accidentes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 29 de 2026.- Tras la activación del Operativo “Radar”, implementado por la Dirección de Tránsito Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), la entidad se prepara para recibir una mayor cantidad de visitantes en sus sitios turísticos.

“La idea principal es que los visitantes que recibimos constantemente en los lugares turísticos de Tamaulipas, que son bastante concurridos, lleguen sin contratiempos a su destino”, externó el director de Tránsito Estatal, Juan Manuel Martínez Luévano.

Explicó que al momento el operativo se encuentra activo en el tramo Juan Capitán-El Chihue de la Carretera Estatal 126 Rumbo Nuevo, debido a que se ha identificado un mayor número de accidentes viales derivados de la circulación de vehículos pesados y el exceso de velocidad.

Agregó que, a través de este operativo, se pretende reforzar las medidas preventivas y la cultura vial en las personas que circulan por este tramo, lo que se traduce en un incremento en la seguridad de las carreteras y una mayor confianza para quienes transitan por la entidad previo al próximo periodo vacacional.