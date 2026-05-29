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Celebra COCODI de la SSPT Segunda Sesión Ordinaria 2026

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-Como parte de los proyectos institucionales, se presentó el Programa de Trabajo 2026 de la Dirección de Planeación, Estadística y Tecnologías

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 29 de 2026.- Con base en el compromiso de responsabilidad y transparencia institucional, el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) celebró su segunda sesión ordinaria correspondiente al presente año.

La sesión fue encabezada por el presidente del COCODI y titular de la SSPT, Carlos Arturo Pancardo Escudero en las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM) y durante la misma, se destacaron avances como el cumplimento superior al 94% en la presentación de la Declaración Patrimonial Modificada y el Programa de Trabajo 2026 de la Dirección de Planeación, Estadística y Tecnologías.

Este programa tiene el objetivo de fortalecer la capacidad operativa y administrativa de esta dependencia mediante el aprovechamiento de las tecnologías de la información, con la finalidad de actualizar e implementar sistemas institucionales de consulta y operación.

Aprobado por la Agencia de Innovación e Inteligencia Digital de Tamaulipas, este proyecto integra digitalización, infraestructura, seguridad, datos e inteligencia.

Para ello se dividió en tres pilares: Proyectos Principales, Actividades Permanentes, así como Control y Seguimiento.

Entre las nuevas herramientas contempladas dentro del mismo se encuentran un ChatBot para fortalecer el reclutamiento y un punto de venta virtual para los productos elaborados por personas privadas de la libertad (PPLs) en los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES).

Asimismo, en lo referente a datos e inteligencia se incluye la generación de mapas de calor, reportes delictivos y análisis predictivos para apoyar decisiones.

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