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Avanza estrategia de atención a mujeres con los 24 Centros LIBRE en Tamaulipas

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 29 de 2026.- Tamaulipas cuenta con 24 Centros LIBRE en funcionamiento en distintos municipios del estado, con el propósito de acercar atención, orientación y acompañamiento a las mujeres tamaulipecas, señaló la directora general del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, Marcia Benavides Villafranca.

Indicó que los Centros LIBRE operan en los municipios de Nuevo Laredo, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Matamoros, San Fernando, Jiménez, Abasolo, Padilla, Soto la Marina, Aldama, Altamira, Ciudad Madero, Tampico, González, Xicoténcatl, El Mante, Tula, Jaumave, Güémez, Hidalgo, Méndez, Miguel Alemán y Ciudad Victoria.

Marcia Benavides destacó que estos espacios forman parte de una estrategia de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, impulsada a través del Gobierno del Estado de Tamaulipas, para fortalecer el bienestar, los derechos y el desarrollo integral de las mujeres mediante actividades, talleres y servicios gratuitos como trabajo social, asesoría jurídica y atención psicológica, brindando acompañamiento en todo momento y fortaleciendo las redes de apoyo entre mujeres.

Asimismo, señaló que el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno permite seguir acercando herramientas y espacios seguros para las mujeres en las diferentes regiones del estado.

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