Tamaulipas fortalece la prevención con más de 123 mil acciones en la Semana Nacional de Salud Pública 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 28 de 2026.- Con un despliegue operativo del Sector Salud de más de 4 mil 200 profesionales, para transformar el entusiasmo del Mundial Social 2026 y fortalecer una cultura del autocuidado, la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, inauguró, de manera formal, la Semana Nacional de Salud Publica 2026, que lleva como lema “La salud nos une, es nuestro derecho”.

Esta jornada, en la que se intensifica la atención integral para todos los grupos de edad y en los 43 municipios del estado, se programaron más de 123 mil acciones, entre las que destacan pláticas y talleres de prevención y promoción para proteger y fomentar el autocuidado de la salud; vacunación, entrega de material dental, antiparasitarios, ácido fólico, sobres de vida suero oral; actividades deportivas, entre otras actividades que fomentan la prevención de enfermedades.

“De la mano de nuestro gobernador, Américo Villarreal Anaya y la presidenta del DIF estatal, María Santiago de Villarreal, estas actividades se han desarrollado desde el 23 de mayo, sumando esfuerzos con todo el Sector Salud con un solo objetivo, crear hábitos y llevar acciones que mejoren la salud de las familias tamaulipecas”, destacó Hernández Campos.

Dijo que, con la disposición de 82 brigadas del personal de salud, debidamente capacitado e identificado, acuden a través del despliegue de 7 unidades móviles, a cada rincón del estado para que todas y todos tengan acceso a servicios efectivos.

Aprovechando la efervescencia de la justa deportiva más importante como es el Mundial de futbol, esta Semana Nacional de Salud Pública, se enfoca a reforzar el legado del Mundial Social 2026, no solo como un evento deportivo, también para impulsar hábitos saludables que fortalezcan el autocuidado, la actividad física y la prevención de enfermedades, buscando que este legado deportivo se convierta en un hábito que transforme nuestra salud.

“Los invito a que se acerquen a los servicios de salud que son totalmente gratuitos y exhorto a todo el personal del Sector Salud a unir voluntades para alcanzar los objetivos de esta estrategia que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para fomentar la activación física que ayuda a prevenir y controlar enfermedades crónicas”, puntualizó la secretaria de Salud.

El evento, que se llevó a cabo en la Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas, se contó con la asistencia del presidente de la Comisión de Salud del H. Congreso del Estado, Víctor Manuel García Fuentes; el secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes; el delegado Estatal de los Programas Federales para el Bienestar, Luis Lauro Reyes Rodríguez; el coordinador Estatal del IMSS Bienestar, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño; el subdelegado Médico del ISSSTE, Jorge Iván Alejandro Cortina Beltrán; la directora de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Sergia Juárez Delgado; la directora Estatal de Enfermería, Irma Barragán Alvarado y la directora del plantel sede, Josefina Sarno Berardi.