Realiza INJUVE Tercera Sesión Ordinaria de su Junta de Gobierno

-Durante la sesión se revisaron avances estratégicos del organismo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 28 de 2026.- Con el objetivo de dar continuidad a las políticas públicas orientadas al desarrollo integral de la población joven, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE) llevó a cabo su Tercera Sesión Ordinaria del ejercicio 2026. En la sesión se revisaron los avances estratégicos del organismo y se procedió, en su caso, a la aprobación de los estados financieros correspondientes al primer trimestre del presente año, consolidando la transparencia de la gestión presupuestaria.

El encuentro fue presidido por José Eduardo Leija López, en representación del secretario del Trabajo, Luis Gerardo Illoldi Reyes, junto a Alicia Giselle Lugo Rocha, quien asistió en calidad de representante del director general del INJUVE, Oscar Azael Rodríguez Perales. En esta mesa de trabajo, las autoridades estatales concentraron sus esfuerzos en el desahogo de una agenda institucional que incluyó el riguroso seguimiento de acuerdos previos, así como la recepción y análisis de nuevas solicitudes que optimizarán la operatividad del Instituto.

Al respecto, ambos representantes coincidieron en la importancia de mantener una administración ordenada y abierta, señalando que la aprobación de estos estados financieros y el puntual seguimiento de nuestros compromisos demuestran que cada recurso se destina con absoluta responsabilidad para generar más y mejores oportunidades para las y los jóvenes tamaulipecos.

Además, se puntualizó en que estas acciones responden directamente a las instrucciones del gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, quien ha reafirmado de manera constante su compromiso con la transformación social a través del apoyo a las nuevas generaciones. Bajo su liderazgo, el INJUVE alinea estrategias para asegurar que las políticas públicas impacten positivamente en el bienestar y la inclusión de este sector de la población.

Durante la sesión, los integrantes de la junta reafirmaron el compromiso de la dependencia estatal para seguir evaluando periódicamente la eficacia de los programas, políticas y estrategias enfocadas en materia de juventudes. Con esto, se busca garantizar que los proyectos mantengan un estándar de excelencia y una íntegra rendición de cuentas.

A esta Junta asistieron representantes clave de distintas dependencias del gobierno estatal, entre ellos: Alma Ramona Sánchez Rodríguez, de la Secretaría de Salud; Lorena María González Casas, de Finanzas; Héctor Manuel Hernández Navarro, de Educación; Karla Valeria Flores Castro, de Bienestar Social; Ana María Terán López, del Sistema DIF; Carlos Javier Lerma Acosta, del Instituto del Deporte; Varinia Aznar Banda, del Instituto para la Cultura y las Artes; y Mirsha Haydeé Loredo Huerta, comisaria del Instituto.