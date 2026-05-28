Promueven Museo Tamux y Universidad Politécnica nueva etapa tecnológica e interactiva

-Modernización tecnológica e innovación educativa fortalecerán la experiencia de niñas, niños, jóvenes y familias que visitan este espacio de ciencia, biodiversidad y aprendizaje en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 28 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la innovación tecnológica, la modernización y la experiencia educativa del Museo Tamux, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas y la Universidad Politécnica de Victoria consolidaron acuerdos de colaboración enfocados en el desarrollo de proyectos tecnológicos e interactivos, así como de rehabilitación de espacios y sistemas del museo.

El vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Eduardo Rocha Orozco, destacó que este trabajo coordinado permitirá seguir fortaleciendo uno de los espacios educativos y recreativos más importantes del estado, mediante acciones enfocadas en la actualización tecnológica y la innovación.

Entre los acuerdos establecidos destacan la actualización de sistemas digitales del museo, reprogramación de monitores interactivos, desarrollo de nuevas proyecciones y contenidos audiovisuales, así como la recuperación y rehabilitación de proyectores dañados.

Asimismo, se contempla la rehabilitación del sistema mecánico del astronauta interactivo, la recuperación del carrito de la NASA, la reactivación del cocodrilo animatrónico y la evaluación de alternativas para brindar movilidad a uno de los dinosaurios de exhibición.

Como parte del fortalecimiento de la Sala 4 “Biodiversidad”, también se instalarán programas, juegos y videos interactivos en las ocho pantallas touch del área, además de implementar medidas de seguridad y restricción de acceso para proteger los equipos tecnológicos y evitar el mal uso de los dispositivos.

Durante el encuentro, el rector de la Universidad Politécnica de Victoria, Mtro. Luis Felipe Castillo Cortés, resaltó la importancia de generar trabajo colaborativo entre instituciones en beneficio de Tamaulipas.

“El hacer sinergia y trabajar en equipo es algo que se necesitaba en el estado; estamos agradecidos con esta oportunidad de sumar esfuerzos y colaborar a través de este convenio”, expresó.

Por su parte, Eduardo Rocha Orozco señaló que la colaboración entre instituciones permite fortalecer proyectos enfocados en el bienestar común y el impulso de la educación ambiental y científica en Tamaulipas.

“Todo siempre parte de una necesidad; tanto Parques y Biodiversidad como la Universidad cuentan con infraestructura y personas capaces que trabajarán en conjunto por el bien común”, destacó.

El vocal ejecutivo agregó que en Tamaulipas se ha fortalecido la difusión y conocimiento sobre la biodiversidad del estado, permitiendo a la ciudadanía conocer más sobre las especies y ecosistemas que forman parte del patrimonio natural tamaulipeco.

Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el Gobierno del Estado que encabeza Américo Villarreal Anaya para fortalecer la educación, la innovación tecnológica y la conservación ambiental en beneficio de las y los tamaulipecos.