Participa CEDES Reynosa en la segunda edición del Concurso Nacional de Box Penitenciario

-En la edición 2025 obtuvieron el segundo lugar

Reynosa, Tamaulipas.- Mayo 28 de 2026.- Por segundo año consecutivo, el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) del municipio de Reynosa atendió la convocatoria emitida por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), participando en el Concurso Nacional de Box Penitenciario.

Esta segunda edición contó con 16 personas privadas de la libertad (PPLs) quienes actuaron como contendientes en ocho enfrentamientos.

Del total de participantes, 12 son varones y cuatro son mujeres; cabe mencionar, en la primera edición de este concurso, dos boxeadoras de este centro obtuvieron el segundo lugar a nivel nacional.

El entrenamiento de las personas contendientes estuvo a cargo de los ex pugilistas y entrenadores del Gimnasio “Aguirre”, Maximino Aguirre Cárdenas, Néstor Gabriel “El Tigre” Garza Castañeda y Rocky Montoya Pacheco; junto a sus colaboradores: Jesús Víctor Aldrete Martínez, Francisco Javier Lucio González y Romualdo González Álvarez.

Este evento tuvo como sede el Salón de Usos Múltiples del Área Varonil del CEDES Reynosa y contó con la presencia del director, Javier Edwin Campos Mares; paramédicos de Protección Civil y Bomberos Reynosa; así como personal administrativo y de seguridad del centro.