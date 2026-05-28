Inyecta Gobierno de Tamaulipas recursos al turismo comunitario: Sectur

-Se beneficiarán 84 viviendas, cabañas y espacios vinculados a la actividad comunitaria y turística

Gómez Farías, Tamaulipas.- Mayo 28 de 2026.- Impulsando el bienestar de las comunidades y el turismo, el Gobierno de Tamaulipas invierte recursos que transforman vidas, modernizan la infraestructura y fortalecen el desarrollo del ecoturismo y el turismo de naturaleza, generando oportunidades reales, sostenibles y de largo plazo para las regiones.

Así lo destacó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas, al instalar el Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Gómez Farías, encabezado por Frank Yussef De León Ávila, presidente municipal; María Ernestina Ramos Navarro, encargada de Turismo del municipio; así como integrantes del Cabildo, prestadores de servicios y empresarios.

“Gómez Farías es un municipio que alberga una parte fundamental de la Reserva de la Biósfera El Cielo, considerada una de las áreas naturales protegidas más importantes de México, reconocida a nivel nacional e internacional por su extraordinaria biodiversidad y riqueza natural”, refirió el funcionario.

El turismo de naturaleza representa una gran oportunidad para las comunidades; cada visitante que llega genera movimiento económico para hoteles, cabañas, restaurantes, guías turísticos, transportistas, comerciantes y muchas familias que dependen directa o indirectamente de esta actividad.

Pero también, debemos entender que el crecimiento turístico implica responsabilidades; tenemos que avanzar con orden, con planeación y con una visión sostenible que permita conservar el patrimonio natural que distingue a esta región.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya es el principal impulsor del turismo y el bienestar de las comunidades; ahora, mediante la inversión cercana a los 3 millones de pesos, se instalan paneles solares en comunidades como los ejidos San José y Valle del Ovni, entre otros más, que beneficiarán a 84 viviendas, cabañas y espacios vinculados a la actividad comunitaria y turística”, explicó.

Gómez Farías es uno de los grandes tesoros naturales de Tamaulipas y además tiene un enorme potencial para seguir creciendo a través del turismo de naturaleza, el turismo comunitario y el ecoturismo, concluyó.