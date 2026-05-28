Impulsa Gobierno del Estado transformación educativa en la Secundaria “Rafael Ramírez” de Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 28 de 2026.- Como parte del compromiso del Gobierno del Estado de Tamaulipas con el fortalecimiento de la educación, el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) realiza obras que contribuyen a mejorar los espacios escolares y brindar mayores oportunidades de desarrollo para las y los jóvenes tamaulipecos.

El titular del ITIFE, Sergio Castillo Sagástegui, destacó una inversión mayor a 4 millones de pesos para la construcción de dos aulas en planta alta, escaleras, red eléctrica exterior, instalación de barandales, así como rampas y pintura en edificios de la Secundaria General Federalizada No. 2 “Rafael Ramírez”, en Ciudad Victoria.

Apuntó que el seguir fortaleciendo la infraestructura educativa permite avanzar en la construcción de entornos más dignos y adecuados para el aprendizaje, priorizando siempre el bienestar de las y los estudiantes.

Agregó que estas acciones se llevaron a cabo en coordinación con las Secretarías de Obras Públicas y Educación de Tamaulipas, reafirmando así el compromiso de seguir construyendo mejores oportunidades para la educación en el estado.