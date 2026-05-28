Por: Raúl Terrazas Barraza

ExpoCiencias 2026 detona innovación

En la Universidad Autónoma de Tamaulipas comenzó el Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica, ExpoCiencias Tamaulipas 2026, evento que se lleva a cabo en ocho sedes regionales, de acuerdo con el programa trazado por el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, COTACYT.

Se trata de abrir espacios para la presentación de proyectos innovadores que impulsen el desarrollo tecnológico y de impacto social, y que sirvan a la divulgación científica, para que instituciones como la UAT lleven a cabo su compromiso académico y de investigación, permitiendo a los estudiantes una formación integral e impulsando el conocimiento aplicado.

El evento, que congrega a innovadores y desarrolladores de todas las edades, se realiza en el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT en Ciudad Victoria, así como en El Mante, con el fin de captar proyectos de toda la región centro y parte del sur de la entidad. Asistió en representación del rector de la UAT, el médico Dámaso Anaya Alvarado, la doctora Evelia Reséndiz Balderas, encargada del despacho de la Secretaría de Investigación y Posgrado.

Asimismo, estuvieron presentes el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, Igor Crespo Solís, en representación del gobernador del estado, doctor Américo Villarreal Anaya, y el doctor Julio Martínez Burnes, director del COTACYT.

Este último habló de la importancia de contar con el respaldo del rector y de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para la realización del certamen ExpoCiencias 2026, al ser sede para la presentación de trabajos y, al mismo tiempo, contribuir mediante la participación de docentes, investigadores y evaluadores universitarios, con quienes se fortalece la calidad académica y la transparencia de la competencia de creatividad e innovación tecnológica.

Se transmitió además un mensaje del secretario de Educación del estado en el sentido de que el certamen se ha convertido en un espacio estratégico para el desarrollo de las vocaciones científicas y tecnológicas entre las comunidades de educación media superior y superior.

A nombre del secretario Valdez García, se señaló que es relevante caminar en los espacios donde nacen ideas que transforman comunidades y propician nuevas oportunidades para los habitantes de las regiones tamaulipecas.

La verdad es que es toda una experiencia ver y escuchar a los creadores, innovadores, desarrolladores y, en una palabra, fácil de comprender, a los inventores actuales, quienes ponen toda su pasión y conocimiento para conectar sus proyectos con beneficios directos para las instituciones educativas, las empresas y la población.

La apertura de este tipo de espacios siempre será reconocida, aun cuando se trate solo de proyectos de investigación presentados en universidades sobre el trabajo académico de los alumnos, ya que siempre aportan datos interesantes de diversos temas. De ahí también la importancia de programas como el de Radio UAT, en el cual se divulga la ciencia con la intervención de los propios investigadores, quienes muestran el impacto de sus estudios en la sociedad.

A principios de este mes de mayo se llevó a cabo en la UAT el Congreso Nacional e Internacional de Trabajo Social, en el cual se destacó que, a partir de la investigación académica y profesional, se puede determinar con precisión hacia dónde avanzan las especialidades profesionales y la sociedad, qué se tiene que corregir y también reconocer los avances en los comportamientos humanos.

Los otros

Las y los diputados de la Legislatura 66 dejaron listo el dictamen que avala reformar, adicionar y derogar disposiciones de la Constitución Política de Tamaulipas en materia electoral, la Ley Electoral del Estado y el Código Municipal, con la finalidad de adecuar la legislación estatal con la federal respecto a la no reelección consecutiva, el combate al nepotismo electoral, la disciplina financiera, la austeridad, la transparencia, la paridad de género y la rendición de cuentas.

El documento, emanado de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, será presentado en la sesión plenaria de este viernes, prevista para las 12 horas, de acuerdo con la convocatoria realizada por la mesa directiva que encabeza el diputado de Nuevo Laredo, Sergio Ojeda Castillo.

Este jueves, además de las comisiones que analizaron las reformas de carácter electoral, también se reunieron las de Gobernación y Recursos Hidráulicos; la de Salud, que preside el doctor y diputado Víctor García Fuentes; esta misma con la de Participación Ciudadana; así como la de Gobernación de manera individual.

También trabajaron las comisiones de Estudios Legislativos Primera con la de Turismo; la de Turismo con la de Atención a Grupos Vulnerables; y la de Asuntos Municipales con la de Desarrollo Sustentable.

Como fueron muchas comisiones legislativas las que tuvieron actividad este jueves, las y los diputados coincidieron constantemente y se preguntaban cuál sería el siguiente asunto. No obstante, cabe decir que le dedicaron esfuerzo para analizar todos los documentos y dejarlos listos para que la Secretaría General del Congreso del Estado los prepare para su presentación ante el pleno legislativo.