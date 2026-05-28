Fortalece ExpoCiencias Tamaulipas las vocaciones científicas y tecnológicas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 28 de 2026.- Con la participación de estudiantes, investigadores e inventores independientes, se inauguró el Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica ExpoCiencias Tamaulipas 2026, en su fase regional Victoria, en el Gimnasio Multidisciplinario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), y representante del gobernador Américo Villarreal Anaya, inauguró el certamen destacando que ExpoCiencias se ha consolidado como un espacio estratégico que fortalece las vocaciones científicas y tecnológicas entre estudiantes, docentes e investigadores en la entidad.

Asimismo, transmitió el reconocimiento del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, a las y los participantes, docentes, asesores y organizadores. “Hoy celebramos un espacio donde nacen ideas capaces de transformar comunidades y generar nuevas oportunidades para Tamaulipas. Cada proyecto representa esfuerzo, creatividad y el interés de contribuir positivamente al entorno”, enfatizó.

Por su parte, Julio Martínez Burnes, Director General del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), señaló que el certamen funciona como un semillero de proyectos con potencial para el registro de propiedad intelectual y el desarrollo de iniciativas innovadoras de alcance nacional e internacional.

Indicó que en esta etapa regional participan 86 proyectos desarrollados por 128 estudiantes, acompañados por 50 asesores académicos, quienes competirán por avanzar a la fase estatal que se celebrará próximamente en Ciudad Victoria.

Explicó, además, que los proyectos ganadores integrarán la delegación tamaulipeca que representará al estado en la ExpoCiencias Nacional 2026, a realizarse en Monterrey, Nuevo León, donde también podrán obtener acreditaciones para eventos internacionales.

En la ceremonia inaugural también estuvieron presentes Mariana Álvarez Quero, subsecretaria para la Pequeña y la Mediana Empresa de la Secretaría de Economía; la diputada Yuriria Iturbe Vázquez, presidenta de la Comisión de Educación del H. Congreso del Estado; así como la Dra. Evelia Reséndiz Balderas, en representación del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

El Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica ExpoCiencias Tamaulipas 2026 se efectúa en el marco del Plan Nacional de Divulgación Científica, rumbo al Mundial Social y de la iniciativa FutBotMX, impulsada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).