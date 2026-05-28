Anuncia SEDUMA segunda edición del Reciclatón 2026

-En coordinación con la Procuraduría Ambiental y Urbana, se recibirán aparatos eléctricos y electrónicos en desuso para darles un manejo seguro y evitar riesgos al ambiente y la salud

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 28 de 2026.- Para evitar que televisores, computadoras, celulares, refrigeradores y otros aparatos eléctricos terminen contaminando hogares, suelos o cuerpos de agua, el Gobierno del Estado realizará la segunda edición del Reciclatón, en su edición 2026, una jornada de acopio que busca convertir una práctica sencilla, entregar residuos electrónicos, en una decisión concreta de cuidado ambiental y protección a la salud.

La actividad se llevará a cabo el sábado 6 de junio, de 10:00 a 17:00 horas, en el Recinto Ferial de Ciudad Victoria, en un espacio habilitado detrás de la Casa de la Tierra, informó el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández.

Impulsado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) y la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT), bajo la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, el Reciclatón 2026 responde a un problema que se genera cuando los aparatos que se guardan durante años y se desechan sin control, pueden convertirse en un riesgo para el ambiente y para las familias.

Esta segunda edición da continuidad al esfuerzo iniciado en diciembre de 2025, cuando se logró acopiar poco más de 30 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos.

Becker Hernández precisó que podrán entregarse refrigeradores, microondas, pantallas, computadoras, celulares, herramientas eléctricas, electrodomésticos y otros dispositivos que ya cumplieron su vida útil. Aclaró que no se recibirán muebles como mesas, sillas o colchones.

Los residuos serán canalizados a través de una empresa especializada, encargada de su manejo y disposición final, con el objetivo de reducir riesgos y asegurar que estos equipos no terminen en tiraderos clandestinos, calles, patios o cuerpos de agua.

Como parte de la jornada, las personas participantes recibirán un arbolito en agradecimiento a su colaboración, con la idea de fortalecer la cultura del cuidado del entorno.

Con la segunda edición del Reciclatón, Tamaulipas fortalece una política ambiental práctica, cercana y responsable. No se trata solo de recolectar residuos, sino de cambiar la forma en que las familias miran aquello que ya no usan. Cada equipo entregado evita contaminación; cada participación suma al bienestar colectivo.