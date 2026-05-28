Actualizarán CETE y CRETAM a docentes mediante certificación en inteligencia artificial

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Mayo 28 de 2026.- Con el propósito de impulsar la innovación educativa y fortalecer las competencias digitales del magisterio, el Centro Estatal de Tecnología Educativa (CETE) y el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRETAM) llevarán a cabo la Certificación en Inteligencia Artificial para la Innovación Docente.

Orlando Daniel Vázquez Berrones, director del CETE, y Gladis Teresa Valdez González, rectora del CRETAM, sostuvieron una reunión de trabajo para afinar los detalles de esta importante certificación académica.

Se indicó que la certificación comenzará el próximo 1 de junio en modalidad en línea, con el objetivo de desarrollar competencias para el uso estratégico de herramientas de inteligencia artificial orientadas a la innovación docente, promoviendo su integración en los procesos educativos desde una perspectiva ética, didáctica y reflexiva.

Vázquez Berrones mencionó que la respuesta por parte de las y los docentes ha sido positiva, reflejando el interés del sector educativo por mantenerse actualizado ante los nuevos retos tecnológicos.

Explicó que las y los participantes cursarán cuatro módulos de gran relevancia: la integración pedagógica y ética de la inteligencia artificial en el aula; el diseño didáctico con inteligencia artificial; la evaluación y retroalimentación con inteligencia artificial; y la reflexión y el impacto de la inteligencia artificial en la labor docente.

Ambas instituciones reafirmaron su compromiso de colaboración para fortalecer la formación y actualización docente, aportando el CRETAM la parte pedagógica, mientras que el CETE contribuirá con los recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo de nuevas herramientas y proyectos educativos.

Con estas acciones, la Secretaría de Educación de Tamaulipas reafirma su compromiso con la innovación, la mejora continua y la transformación digital del sector educativo, en congruencia con la política educativa que impulsan el gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, y el titular de la SET, Miguel Ángel Valdez García, para consolidar una educación con sentido humanista y orientada al desarrollo social.