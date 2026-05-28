Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

¡El evento más esperado del año ya tiene convocatoria abierta!

*Y viene con más sabor, alegría y unidad en el Torneo de Parrilleros “Avanzada Tamaulipeca 2026”

*Orgullo victorense, Luis Eduardo García Reyes

El colega y compañero orgullosamente del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria “Águila Real”, Luis Eduardo García Reyes, actual Vocal Ejecutivo de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas, viene invitando con anticipación y para que no se les olvide “Día del Padre”, a la nueva edición del Torneo de Parrilleros el próximo domingo 21 de junio, en Quinta “Las Palmas”, donde se vivirá seguramente una gran fiesta familiar llena de sabor, tradición y diversión; además con más alegría, unidad y transformación.

Y lo hace a través de la “Avanzada Tamaulipeca” donde él es parte de ese movimiento ciudadano y político plural enfocado en el servicio, la participación social y el apoyo a las políticas de la Cuarta Transformación (4T) en el estado de Tamaulipas, por lo que, invita a todas las familias y a los mejores maestros del fuego al Torneo de Parrilleros 2026. Un festejo espectacular para celebrar a papá en su día con el mejor ambiente norteño. Así que inscríbete a tiempo para que no te quedes fuera.

Convocatoria:

¡Las inscripciones ya están abiertas y son totalmente GRATUITAS!

¡ATENCIÓN PARRILEROS! CUPO LIMITADO A SOLO 20 EQUIPOS

Reúnan a su equipo (de 4 a 8 participantes) y demuestren su talento. Tienen hasta el 5 de junio como fecha límite de registro. ¡No se queden fuera de la competencia!

¡PARA PAPÁ! Habrá una gran Rifa de una Motocicleta DINAMO XT 250CC pensada especialmente para consentir al rey del hogar.

Se espera la participación y la asistencia de todo Tamaulipas en esta gran fiesta. ¡Un evento 100% familiar!

Informes e Inscripciones al: 834 132 9734

Puro evento bueno y 100% familiar viene en corto

Así es, antes de ese evento de parrilleros se tiene y en lo más cortito, domingo 31 de mayo de 2026, los festejos alusivos por el 73° Aniversario del Club Deportivo de Tiro, Caza y Pesca Tamatán A.C.!, que preside el carismático, morenista y orgullosamente victorense Luis Eduardo García Reyes.

Y dice así: Para abrir con broche de oro esta gran celebración, se extiende una cordial invitación a todos los socios apasionados del deporte a participar en el tradicional torneo interno de Borrego en Movimiento a 400 metros. Es el momento perfecto para poner a prueba la puntería, convivir y disfrutar de la excelente hospitalidad que caracteriza al club.

Además de la competencia, se vivirá un gran ambiente 100% familiar, ideal para disfrutar el domingo en compañía de los seres queridos.

Toda la información sobre horarios, costos, categorías y ubicación la pueden consultar directamente en la imagen de aquí abajo.

¡No se queden fuera de este gran inicio de aniversario! Los esperamos para compartir un día lleno de tradición y camaradería.

#73Aniversario #ClubTamatan #TiroDeportivo #BorregoEnMovimiento #AmbienteFamiliar #TradiciónDeportiva

NOTAS CORTAS

1.- El martes pasado, acudí a invitación expresa de la alcaldesa de Bustamante, Maricela Rodríguez González, a celebrar en grande los primeros 277 años de la fundación de ese bello municipio. Hubo de todo, desde parada cívica, almuerzo, cabalgata, comida, jaripeo, coleadera y otros eventos más. Con la presidenta municipal compartí el pan y la sal e intercambiamos opiniones de lo que acontecía, pues que todo saldría bien. Y cosa curiosa, todo fue un éxito el aniversario.

También por ahí salude al alcalde de Tula, Rene Lara Cisneros y a la alcaldesa de Palmillas, Sindy Paoleth Monita Ramírez, quienes mostraron ser buenos cabalgantes, pues así bailaban a sus cuacos al son de la música de banda, lo que demuestran que saben hacer región y eso es bueno por allá del altiplano tamaulipeco. Sigan así, que eso es lo que quiere el gobernador de estar juntos y además que: “Que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera”.

2.- Por cierto, ya salió otra valiente que quiere jugar para el 2027 en Miquihuana. Su nombre es Brenda Denis Carrizal Segura, la cual encabezó un numeroso contingente de cabalgantes en el 277 aniversario de Bustamante. Evento que ha sido señalado como plataforma para perfilar sus aspiraciones políticas para los próximos comicios, así que no la pierda de vista en el futuro inmediato. Se la puede llevar y que va por la izquierda.