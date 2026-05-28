Refuerza Secretaría de Recursos Hidráulicos compromiso con la ética y la atención ciudadana

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Mayo 28 de 2026.- La Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social llevó a cabo el segundo taller denominado “Código de Conducta y sus Desafíos Cotidianos”, impartido por el doctor José de Jesús Guzmán Morales, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, como parte de las acciones de capacitación dirigidas al personal de la dependencia.

Durante el seminario se abordaron temas relacionados con el manejo de situaciones con usuarios y la importancia de fortalecer una atención ciudadana basada en principios de legalidad, imparcialidad y trato igualitario.

Asimismo, se desarrollaron contenidos enfocados en la transparencia y el derecho de petición como ejes fundamentales del servicio público, destacando la relevancia de brindar una atención cercana, respetuosa y eficiente a la ciudadanía.

Durante la jornada también se reflexionó sobre los principios y fines que rigen el actuar de las y los servidores públicos, promoviendo valores relacionados con la responsabilidad, la ética y el compromiso institucional.

La Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social reiteró que este tipo de actividades fortalecen la profesionalización del personal y contribuyen a consolidar una cultura de servicio enfocada en la mejora continua y el bienestar de las y los tamaulipecos.