Refuerza Tamaulipas aprovechamiento responsable de especies cinegéticas

-Con 570 UMA’s registradas, la Comisión de Caza y Pesca Deportiva fortalece la conservación de fauna silvestre, el turismo cinegético y la derrama económica en comunidades rurales.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 27 de 2026.- Con 570 Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre registradas, Tamaulipas fortalece un modelo que no solo atrae

cazadores nacionales, sino que también genera ingresos para comunidades rurales y ayuda a proteger especies mediante un aprovechamiento regulado y responsable.

El Vocal Ejecutivo de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas, Luis Eduardo García Reyes, destacó que la entidad se mantiene como uno de los destinos más importantes del país para la caza deportiva y el turismo cinegético, gracias al trabajo que se realiza en las UMA’s, la conservación de fauna silvestre y la participación constante de visitantes provenientes de distintas regiones de México.

Señaló que, bajo la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, la Comisión impulsa acciones enfocadas en el aprovechamiento sustentable, el desarrollo rural y la promoción de las zonas cinegéticas del estado.

Durante una entrevista, García Reyes informó que ya fueron registrados los trofeos de caza correspondientes a la actual temporada y que próximamente iniciará el proceso oficial de medición.

Este paso, explicó, permite dar seguimiento técnico a la actividad y mantener orden en una práctica que, cuando se regula bien, puede convertirse en aliada de la conservación y no en una amenaza para la vida silvestre.

“Es una cacería muy buscada, principalmente por cazadores nacionales que llegan de estados como Puebla, Estado de México, Guanajuato y Jalisco para disfrutar de esta experiencia en Tamaulipas”, expresó.

Actualmente, las UMA’s se distribuyen en municipios como Casas, Soto la Marina, Aldama y Victoria, considerados puntos estratégicos para la cacería de guajolote silvestre y otras especies cinegéticas. No se trata solo de atraer visitantes: el verdadero reto está en que esta actividad deje beneficios donde más se necesitan, especialmente en las comunidades que cuidan el territorio todos los días.

El funcionario resaltó la importancia de las UMA’s ejidales y comunitarias ubicadas en la región serrana, donde la conservación de fauna se vincula con derrama económica, empleo local y nuevas oportunidades para las familias rurales.

En ese sentido, explicó que la Comisión trabaja en la capacitación y acompañamiento técnico de las UMA’s, con el propósito de garantizar su correcta operación y sostener un modelo responsable. La conservación, dijo, requiere presencia en campo, no solo permisos en papel.

“Ninguna UMA está cerrada. El personal de la Dirección de Aprovechamiento realiza visitas constantes para brindar capacitación y continuar promoviendo estas actividades”, señaló.

El vocal ejecutivo también confirmó que la temporada 2026-2027 para especies como paloma ala blanca y paloma huilota iniciará oficialmente el próximo 14 de agosto en Tamaulipas, una fecha esperada por prestadores de servicios, cazadores y comunidades vinculadas al sector cinegético.

Además, adelantó que ya se prepara la Copa Tamaulipas 2026 en la presa Ramiro Caballero, en el municipio de González, evento con el que se busca fortalecer la pesca deportiva y atraer visitantes de diferentes regiones del país.

En materia administrativa, informó que la dependencia cumplió al cien por ciento con la presentación de declaraciones patrimoniales de los servidores públicos adscritos al organismo.

“Más de 40 compañeros participaron en este proceso y cumplimos totalmente con este requisito de transparencia”, puntualizó.

Afirmó que Tamaulipas continuará impulsando la conservación, el turismo cinegético y la pesca deportiva como actividades estratégicas para diversificar la economía regional, promover sus recursos naturales y consolidar un modelo donde el aprovechamiento responsable también genere bienestar.