Reconocen apoyo del Lic. Luis García Reyes al Torneo de Pesca “Amigos de Don Pedro”

Por el apoyo que ha brindado para la realización del Torneo de Pesca “Amigos de Don Pedro” en su 9 edición, para honrar la memoria de Don Pedro Muñoz Ruíz, su familia reconoce públicamente al Lic. Luis García Reyes, Vocal Ejecutivo de la Comisión de Caza y Pesca de Tamaulipas, por el impulso que da a estos torneo en Tamaulipas y de manera muy especial los que se llevan a cabo en la Playa La Pesca.

“Hemos sido testigos del apoyo y del impulso que el Licenciado Luis Eduardo García Reyes da a los torneos de pesca, apoyo que nos genera a organizadores y participantes facilidades para que el evento sea un éxito”, refieren un mensaje los organizadores del Torneo de Pesca de Curvina y especies varias (con escama) “Amigos de Don Pedro”, que se llevará a cabo el 15 y de 16 de agosto en la Playa La Pesca.

Puntualizan en el mensaje los organizadores del torneo, “conocedor de los beneficios que aporta la realización de eventos de pesca; en derrama económica, en el sector turístico y el fomento a la convivencia familiar, y con el apoyo del Gobernador del Estado de Tamaulipas para seguir impulsando la Pesca, sea deportiva, especializada o familiar, el Licenciado Luis García nos alienta a seguir convocando a este torneo anual, agregando ahora una invitación a sumarnos a las Jornadas Ambientales que la comisión realiza en nuestro Estado”.

Por parte de la familia de Don Pedro Muñoz Ruiz, se reconoce y agradece la labor de gestión ante la Comisión para cumplir el objetivo del evento familiar.

Cabe hacer mención que el Torneo de Pesca “Amigos de Don Pedro” tendrá un premio de 10 mil pesos al primer lugar, 5 mil pesos al segundo lugar y 3 mil pesos al tercer lugar, así como mil pesos a repartir en premios a niños.

El costo de inscripción de adultos es de 300 pesos, 150 pesos caña adicional y 50 pesos niños.