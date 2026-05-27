Reciben empresas de Tula distintivos “Punto Limpio”

-Con lo que se fortalece la competitividad turística, la confianza de los visitantes y la calidad de los servicios

Tula, Tamaulipas.- Mayo 27 de 2026.- Por su compromiso con los más altos estándares de higiene, buenas prácticas y calidad en la prestación de servicios, varias empresas del Pueblo Mágico de Tula fueron reconocidas con el distintivo “Punto Limpio” y el Registro Nacional de Turismo (RNT).

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, destacó que estas distinciones fortalecen la competitividad y la profesionalización del sector turístico en la entidad.

“Estos reconocimientos no solo elevan la calidad de nuestros servicios, sino que consolidan a Tula como un destino confiable y de excelencia”, afirmó.

Las empresas que recibieron el distintivo otorgado por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal “Punto Limpio” son: Hotel Casa de los Rombos, Hotel Quinta San Jorge, Hotel Bugambilias, Hotel El Dorado, Restaurante Casa Carrera, Restaurante Casino Tulteco, Restaurante El Acuario y Almazara de Tula.

Por su parte, obtuvieron el Registro Nacional de Turismo (RNT) los establecimientos: Restaurante Casino Tulteco, Restaurante El Acuario, Restaurante Casa Carrera y Hotel El Dorado.

Estas acciones contaron con el respaldo del Fondo de Pueblos Mágicos, recurso implementado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, con el objetivo de reforzar la permanencia y el prestigio del nombramiento de Pueblo Mágico.

Con estas acciones, el municipio registra un avance significativo en el cumplimiento de este eje estratégico, fortaleciendo la competitividad turística, la confianza de los visitantes y la calidad de los servicios ofrecidos en el destino.

René Lara Cisneros, presidente municipal de Tula, agradeció el apoyo del Gobierno de Tamaulipas a través de la Secretaría de Turismo. En el evento se contó con la presencia de funcionarios estatales, municipales y empresarios.