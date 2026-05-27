Estatales

Premia COTACYT a estudiantes del concurso “Científicos que han cambiado al mundo” por su talento y creatividad

11 min ago
1 minuto de lectura

Ciudad Madero, Tamaulipas.– Mayo 27 de 2026.- En el marco de la Fase Regional en Tampico del Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica ExpoCiencias Tamaulipas 2026, se llevó a cabo la premiación del concurso “Científicos que han cambiado al mundo 2026”.

Julio Martínez Burnes, Director General del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), señaló que la iniciativa está dirigida a niñas y niños de educación primaria, con el propósito de fomentar el interés por la ciencia, la creatividad y la divulgación científica desde temprana edad.

Informó que el primer lugar del certamen lo obtuvo la alumna Karla Sophia Saucedo Azcona, quien destacó por su creatividad y la manera de representar a la científica Marie Curie, mientras que el segundo y tercer lugar los ganaron Arantxa Cabrales Oyervides y Shekina Gabriela Andrade Hernández, respectivamente, ambas representando la vida de la científica Rosalind Franklin.

Las estudiantes son alumnas de sexto grado de la Escuela Primaria “Lic. Álvaro Gálvez y Fuentes”, de Tampico. El primer lugar recibió una computadora portátil (laptop), mientras que el segundo y tercer lugar recibieron una tablet, como muestra de reconocimiento a su destacada participación.

Enfatizó que esta actividad fue impulsada por el Gobierno del Estado de Tamaulipas y la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a través del COTACYT, en el marco del Plan Nacional de Divulgación Científica, en el marco del Mundial Social y de la iniciativa FutBotMX, promovida por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), así como de la Semana Infantil de la Ciencia 2026.

Recalcó que el COTACYT reafirma su compromiso de impulsar vocaciones científicas y tecnológicas entre la niñez y juventud tamaulipeca, fortaleciendo espacios que promuevan la creatividad, la innovación y el desarrollo del conocimiento en el estado.

 

11 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Impulsa ITM reencuentro de familias tamaulipecas separadas por la migración

46 segundos ago

Fortalece Gobierno del Estado infraestructura de salud con rescate del nuevo Hospital General Madero

7 min ago

Refuerza Tamaulipas aprovechamiento responsable de especies cinegéticas

14 min ago

Reciben empresas de Tula distintivos “Punto Limpio”

2 horas ago
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button