Premia COTACYT a estudiantes del concurso “Científicos que han cambiado al mundo” por su talento y creatividad

Ciudad Madero, Tamaulipas.– Mayo 27 de 2026.- En el marco de la Fase Regional en Tampico del Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica ExpoCiencias Tamaulipas 2026, se llevó a cabo la premiación del concurso “Científicos que han cambiado al mundo 2026”.

Julio Martínez Burnes, Director General del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), señaló que la iniciativa está dirigida a niñas y niños de educación primaria, con el propósito de fomentar el interés por la ciencia, la creatividad y la divulgación científica desde temprana edad.

Informó que el primer lugar del certamen lo obtuvo la alumna Karla Sophia Saucedo Azcona, quien destacó por su creatividad y la manera de representar a la científica Marie Curie, mientras que el segundo y tercer lugar los ganaron Arantxa Cabrales Oyervides y Shekina Gabriela Andrade Hernández, respectivamente, ambas representando la vida de la científica Rosalind Franklin.

Las estudiantes son alumnas de sexto grado de la Escuela Primaria “Lic. Álvaro Gálvez y Fuentes”, de Tampico. El primer lugar recibió una computadora portátil (laptop), mientras que el segundo y tercer lugar recibieron una tablet, como muestra de reconocimiento a su destacada participación.

Enfatizó que esta actividad fue impulsada por el Gobierno del Estado de Tamaulipas y la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a través del COTACYT, en el marco del Plan Nacional de Divulgación Científica, en el marco del Mundial Social y de la iniciativa FutBotMX, promovida por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), así como de la Semana Infantil de la Ciencia 2026.

Recalcó que el COTACYT reafirma su compromiso de impulsar vocaciones científicas y tecnológicas entre la niñez y juventud tamaulipeca, fortaleciendo espacios que promuevan la creatividad, la innovación y el desarrollo del conocimiento en el estado.