Participa Tamaulipas en reunión binacional para fortalecer sanidad pecuaria

Ciudad de México.- Mayo 27 de 2026.- En el marco de la Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, participó en la reunión del Comité Binacional México–Estados Unidos, en representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores.

Durante el encuentro, el funcionario estatal presentó la situación actual del gusano barrenador del ganado en Tamaulipas, así como las estrategias que impulsa el Gobierno del Estado para el control y erradicación de esta plaga, mediante acciones preventivas, vigilancia sanitaria y coordinación interinstitucional.

Amaya García informó que actualmente Tamaulipas registra 603 casos acumulados de gusano barrenador del ganado, de los cuales 158 permanecen activos, cifra que representa el 2.3 por ciento del total nacional.

Precisó que las especies afectadas incluyen bovinos, ovinos, equinos, caninos y felinos, por lo que se mantienen labores permanentes de atención, monitoreo y contención en distintas regiones de la entidad. Asimismo, señaló que se han efectuado 334 mil 774 inspecciones de animales y se ha brindado tratamiento a 168 mil 502 ejemplares, de los cuales 221 presentaron miasis.

Entre las principales acciones implementadas destacó la puesta en marcha del Centro de Operaciones de Emergencias Sanitarias (COES), además de la realización de 175 pláticas informativas dirigidas a mil 830 productores pecuarios, con el objetivo de fortalecer la prevención y detección oportuna de la enfermedad.

En materia de movilización y vigilancia sanitaria, indicó que se han inspeccionado 719 embarques con un total de 15 mil 861 cabezas de ganado, además de la instalación de 150 trampas de monitoreo para reforzar la detección temprana de la plaga.

El subsecretario resaltó que estas acciones se desarrollan de manera coordinada con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y los gobiernos municipales.

Finalmente, reiteró el compromiso del Gobierno de Tamaulipas de continuar fortaleciendo las estrategias sanitarias y el trabajo conjunto con autoridades nacionales e internacionales, a fin de proteger la actividad pecuaria y salvaguardar la sanidad animal en el estado.