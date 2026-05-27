Impulsa ITM reencuentro de familias tamaulipecas separadas por la migración

Tula, Tamaulipas.- Mayo 27 de 2026.- En el municipio de Tula, Tamaulipas, el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM) continúa fortaleciendo acciones humanistas y de acompañamiento en favor de las familias tamaulipecas que tienen seres queridos radicados en los Estados Unidos, mediante el Programa de Gestión de Visas para Personas Mayores de 65 años que tienen 10 años o más sin ver a sus hijos.

A través de este programa, el ITM brinda asesoría, acompañamiento y gestión para el trámite de visa americana de madres y padres tamaulipecos, con el propósito de facilitar el reencuentro familiar y fortalecer los lazos afectivos que durante años se han mantenido a la distancia.

El Director General del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado, destacó que el alcance humano de este esfuerzo trasciende cualquier cifra, ya que muchas de estas familias habían perdido la esperanza debido a que los procesos consulares suelen percibirse complejos, lejanos y, en ocasiones, inalcanzables.

“Para miles de familias tamaulipecas receptoras de remesas, la migración no solamente representa un fenómeno económico, sino una historia permanente de sacrificio, nostalgia y amor familiar. Por ello, este programa adquiere una dimensión profundamente humana: devolver la posibilidad del encuentro a madres y padres que durante años esperaron la oportunidad de volver a abrazarse”, expresó Rodríguez Alvarado.

Asimismo, señaló que muchas madres y padres han aprendido a vivir el cariño a distancia, viendo crecer a sus nietos a través de llamadas y pantallas, conservando siempre la ilusión de reencontrarse con sus seres queridos.

El funcionario estatal informó que el primer grupo de madres beneficiadas con este programa, y que ya cuentan con su visa autorizada, iniciará su viaje a los Estados Unidos este próximo 30 de mayo, contando con el acompañamiento permanente del ITM para atender cualquier necesidad que pudiera presentarse durante su traslado.

Por su parte, la señora Alicia Mascorro, del municipio de Jaumave, expresó su agradecimiento al gobernador Américo Villarreal Anaya y al Instituto Tamaulipeco para los Migrantes por hacer posible este reencuentro familiar.

“Tengo 21 años sin ver a mis hijos y sinceramente pensé que nunca volvería a tener esta oportunidad. Han sido muchos años de extrañarlos y hoy vuelvo a tener esperanza y emoción en mi corazón, porque muy pronto podré abrazarlos”, compartió emocionada.

Finalmente, el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes reiteró que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, el Gobierno de Tamaulipas continuará impulsando acciones solidarias y cercanas para las familias migrantes tamaulipecas, privilegiando siempre la unidad familiar, la dignidad humana y el bienestar de quienes por años han vivido separados por la distancia.