Fortalece SEDENER la eficiencia energética en Tamaulipas

Ciudad de México.- Mayo 27 de 2026.- Siguiendo la visión del gobernador Américo Villarreal para impulsar la eficiencia energética y el ahorro de energía en Tamaulipas, el secretario de Desarrollo Energético del estado, Walter Julián Ángel Jiménez, formalizó la firma de un Convenio de Colaboración con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE).

Dicha firma tiene el objetivo de impulsar acciones en materia de eficiencia energética y ahorro de energía para fortalecer las capacidades institucionales de la administración pública estatal y municipal.

El secretario destacó que esta colaboración busca consolidar políticas públicas que fomenten la transición energética, así como el aprovechamiento responsable de los recursos energéticos en beneficio de las y los ciudadanos.

Agregó que gracias al trabajo humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas da un paso hacia la sustentabilidad y el impulso a iniciativas que contribuyan a un futuro energético más eficiente y competitivo, en beneficio de las y los tamaulipecos.

Finalmente destacó la suma de esfuerzos con los trabajos de electrificación al 100%, la reclasificación tarifaria y ahora el impulso de un uso eficiente de la energía para Tamaulipas, acciones fundamentales para contribuir en la necesaria transición energética.

En uso de la palabra, el Director de la CONUEE, Israel Jáuregui Nares, agradeció la confianza del Gobierno del Estado de Tamaulipas para colaborar con la institución y reafirmó el compromiso en mejorar el desempeño energético de las instituciones estatales y municipales.

La firma de convenio tuvo la participación del director general de la CONUEE, Israel Jáuregui Nares, y el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, y muy pronto veremos las primeras acciones para la realización de cursos, talleres y capacitaciones para el impulso de la eficiencia energética en edificios e instalaciones de la Administración Pública del Estado.