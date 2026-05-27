Fortalece Gobierno del Estado infraestructura de salud con rescate del nuevo Hospital General Madero

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 27 de 2026.- El Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya fortalece la infraestructura de salud con el rescate del nuevo Hospital General Madero, así lo indicó el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya el cual destacó el impulso a este rubro en la región sur del estado.

Subrayó que este proyecto beneficiará a miles de habitantes de la zona conurbada, al ampliar y modernizar los servicios hospitalarios, mejorando la capacidad de atención médica en esa región del estado.

“Esta infraestructura permitirá ofrecer servicios de salud más eficientes, modernos y accesibles, fortaleciendo el sistema estatal de atención a la ciudadanía”, mencionó el servidor público.

Agregó que con la visión y la infraestructura que se desarrolla en Tamaulipas se construye un hospital moderno acercando la salud a quienes más lo necesitan.