Consolida Tamaulipas su posición como destino estratégico para la inversión europea

– El estado cuenta con 89 empresas de la Unión Europea establecidas y una inversión acumulada superior a los 12 mil millones de dólares

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 27 de 2026.- En el marco de la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto a líderes del bloque europeo, Tamaulipas se consolida como un socio estratégico para la inversión internacional y el desarrollo económico, destacó la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar.

En entrevista con representantes de medios de comunicación, la funcionaria señaló que este acuerdo representa una oportunidad para fortalecer la relación comercial y de cooperación con la Unión Europea, particularmente para una entidad como Tamaulipas, que cuenta con alto potencial industrial y logístico en sectores clave como energías limpias, movilidad, farmacéutica y digitalización.

Con el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya y la estrategia de promoción económica impulsada por la secretaria Ninfa Cantú Deándar, Tamaulipas ha fortalecido su vínculo con Europa, en la actualidad esta relación se refleja en la participación de 89 empresas provenientes de 10 países de la Unión Europea, con una inversión acumulada superior a los 12 mil millones de dólares.

Actualmente, Europa aporta el 16 por ciento de la Inversión Extranjera Directa que recibe Tamaulipas, con una participación destacada de países como Alemania y Francia, reflejo de la confianza internacional en la ubicación estratégica, infraestructura logística y capacidad industrial del estado.

Esta relación también se ha impulsado mediante acciones de cooperación directa, como la visita de una comisión integrada por 18 embajadoras, embajadores y representantes oficiales de la Unión Europea, quienes sostuvieron reuniones con autoridades estatales para identificar oportunidades de inversión y colaboración en áreas como energía, medio ambiente, comercio, recursos hidráulicos, educación, seguridad y desarrollo económico.

Por su conectividad estratégica hacia Norteamérica, infraestructura y capacidad logística, Tamaulipas se posiciona como una plataforma industrial clave para atraer nuevas inversiones y participar activamente en esta nueva etapa de cooperación económica entre México y Europa, señaló Ninfa Cantú Deándar.