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Celebra CEDES Matamoros jornada de registros de nacimiento para hijos e hijas de PPLs

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-Con estas acciones se salvaguarda el derecho a la identidad de los niños y las niñas

Matamoros, Tamaulipas.- Mayo 27 de 2026.- Priorizando el interés superior de la niñez (ISN), el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) ubicado en el municipio de Matamoros celebró una jornada de registros de nacimiento que benefició a cuatro menores de edad, hijos e hijas de personas privadas de la libertad (PPLs).

Esta actividad se realizó en coordinación con las oficialías del Registro Civil con presencia en este municipio, representadas por sus titulares, Omar Habib Masso Quintana y Hugo César Zamorano Ayala.

Con el trámite de las actas de nacimiento se salvaguarda el derecho a la identidad de los niños y las niñas.

Asimismo, permite a los padres y madres de familia realizar el trámite de este documento esencial para la vida jurídica de sus hijos e hijas.

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