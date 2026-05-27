Analizan ITAVU y la CONAVI terrenos para desarrollar vivienda en Jaumave

-Revisan alternativas de suelo con criterios técnicos, de ubicación e infraestructura, a fin de impulsar proyectos habitacionales viables, ordenados y cercanos a los servicios que necesitan las familias

Jaumave, Tamaulipas.- Mayo 27 de 2026.- Para que más familias de Jaumave puedan acceder a una vivienda digna, segura y cercana a los servicios básicos, autoridades estatales, federales y municipales realizaron una visita de trabajo para revisar la viabilidad de destinar aproximadamente dos hectáreas de terreno a futuros desarrollos habitacionales dentro del Programa de Vivienda para el Bienestar.

El Director General del ITAVU, Manuel Guillermo Treviño Cantú, atendió la invitación del presidente municipal de Jaumave, Manuel Báez Martínez, para realizar un recorrido con el propósito de coordinar el análisis técnico e institucional de predios disponibles en el municipio.

La acción responde a las instrucciones del Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, quien ha encomendado al ITAVU fortalecer la búsqueda de suelo apto para proyectos que atiendan una necesidad real: que la vivienda no sea solo una construcción, sino una oportunidad de arraigo, estabilidad y bienestar.

En este encuentro participaron, en representación del ITAVU, Hugo de la Garza; por parte de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Mario Gámez; así como el Presidente Municipal de Jaumave, Manuel Báez Martínez, y el Director de la Escuela Normal de Jaumave, Raúl Rodríguez Ríos.

Durante la mesa de trabajo y el recorrido de campo, las autoridades revisaron alternativas de suelo con criterios técnicos, de ubicación e infraestructura, debido a que no cualquier terreno resuelve una necesidad habitacional, porque para que un proyecto funcione, debe contar con condiciones que permitan integrar servicios, movilidad, equipamiento y crecimiento ordenado; de lo contrario, la vivienda puede terminar lejos de lo que las familias realmente necesitan.

El análisis forma parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y respaldado en Tamaulipas por parte del gobernador Américo Villarreal Anaya, bajo una visión que prioriza el acceso a un patrimonio seguro y el uso responsable del territorio.

Con estas acciones, el ITAVU avanza en la identificación de reservas territoriales viables para acercar vivienda digna, accesible y mejor planeada a las familias tamaulipecas, con especial atención en municipios donde el crecimiento debe ordenarse desde ahora para evitar rezagos mañana.