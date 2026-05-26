Secretaría de Salud y COEPRIS fortalecen acciones con la CANIRAC para proteger la salud de la población

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 26 de 2026.- La Secretaría de Salud y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) realizaron la firma de convenio de colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Tamaulipas (CNIRAC) con el objetivo de establecer un marco normativo que impulse la protección de la salud y el bienestar de la población tamaulipeca.

En este encuentro, la titular de la dependencia estatal, Adriana Marcela Hernández Campos, encabezó el evento protocolario en el que se especificó el fortalecimiento de la capacitación, certificación y cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente en los establecimientos afiliados, promoviendo la inocuidad alimentaria, la protección de la salud de la población y el impulso a buenas prácticas en el manejo higiénico de alimentos.

“Una vez más constatamos que la mejor manera de proteger la salud de la población, es mediante un trabajo solidario y coordinado, y en el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, creemos que esto es fundamental, y contar con un convenio como el que hoy nos reúne, garantiza a la población un ambiente libre de riesgos sanitarios”, destacó Hernández Campos.

Acompañada por el comisionado de la COEPRIS, Mario Rebolledo Urcádiz y el presidente de la CANIRAC, Pablo González Martínez, con la firma de convenio se refuerzan las políticas púbicas orientadas al cumplimiento de la normatividad sanitaria del sector restaurantero, la higiene e inocuidad alimentaria, así como se suman acciones como: la implementación del “Distintivo de Restaurante Saludable”, capacitaciones, y apoyos con descuentos en la certificación sanitaria.

Aunado a ello, se promueve el uso de los Centros Integrales de Servicios (SIS) de la COEPRIS, con el fin de facilitar los trámites y procesos, lo que originará un gran beneficio para los prestadores de servicios y la población en general.

Por último, la secretaria de Salud, agradeció la colaboración de la CANIRAC y la COEPRIS, ya que con el trabajo conjunto y con esta alianza estratégica, se avanza en la construcción de un sector restaurantero más seguro, responsable y comprometido con el bienestar de las y los tamaulipecos.