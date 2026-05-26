Promueve SET la mejora continua en educación con prueba Tamaulipas Aprende

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Mayo 26 de 2026.- Con el objetivo de fomentar la mejora continua en los procesos educativos y promover la colaboración entre directivos, docentes y familias, la Secretaría de Educación en la entidad aplicará la Prueba Tamaulipas Aprende, informó su titular, Miguel Ángel Valdez García.

Compartió que será el próximo mes cuando se implemente este examen para evaluar el nivel de conocimientos y habilidades en estudiantes de tercero y sexto de primaria y de tercero de secundaria, grados clave en el proceso de aprendizaje.

Indicó que el 1 de junio se aplicará para las y los alumnos de sexto de primaria; el 2 y 3 de junio, para estudiantes de tercer grado de primaria; y el 4 de junio, para los de tercer grado de secundaria.

“Tamaulipas Aprende es una prueba censal que busca analizar cómo va Tamaulipas en estos años que les llamamos terminales, en matemáticas, en español y, desde luego, en ciencias. Todos los resultados son revisados por una empresa; por eso nos interesa mucho. Es una prueba externa. El año pasado avanzamos en todo. Vamos a ver cómo está este”, enfatizó.

Explicó que es una prueba que se aplica a toda la población estudiantil en dichos grados, siendo un total de 167 mil 390 alumnas y alumnos evaluados de 2 mil 307 escuelas primarias y 838 planteles de nivel secundaria.

Reconoció que la asignatura que más requiere reforzarse en los tres grados evaluados es matemáticas. Aunque se avanzó en 2025 en relación con el año anterior, es la materia que necesita incrementarse lo más posible.

Subrayó que el conocimiento de los resultados les permitirá impulsar intervenciones pedagógicas oportunas y focalizadas, así como detectar áreas de oportunidad y fortalecer los conocimientos del alumnado.

Destacó que todas estas acciones cuentan con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien impulsa una visión educativa en constante retroalimentación para adaptar las estrategias más precisas a las necesidades de la población escolar en el estado.