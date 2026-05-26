POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Tres filtros para frenar posibles narco-candidatos

La narcopolítica siempre ha existido y a la par, han operado cuando menos tres filtros para combatirla; erradicarla totalmente es imposible, pero desde la época dominada por el neo liberalismo siempre hubo límites. En la responsabilidad compartida de poner alto a este perfil de prospectos a ocupar un puesto de elección popular, están: los partidos políticos, la fiscalía general de la República y el INE, cada uno desde sus muy particulares funciones.

Respecto a este tema, la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, advirtió en entrevista de este martes 26 de mayo, que el organismo a su cargo, carece de facultades, metodología e información de seguridad, para determinar si una candidatura representa riesgo por presuntos vínculos con el crimen organizado, así lo expresó durante una entrevista con Milenio publicada este martes 26 de mayo en su versión digital.

Efectivamente el Instituto Nacional Electoral carece de facultades legales para proceder a investigar o cancelar candidaturas argumentando nexos delictivos; no lo puede hacer porque es un órgano administrativo, sin funciones judiciales. Mientras que, los partidos políticos ostentan la obligación primaria de pasar por un filtro a sus aspirantes, es decir de observar que estén libres de antecedentes delincuenciales.

Por su parte, las autoridades Ministeriales, la Fiscalía General de la República y sus homólogas estatales, tiene la competencia para investigar y judicializar a presuntos delincuentes; por lo mismo, cuentan con las bases de datos de inteligencia para acreditar si existen o no nexos con el crimen organizado.

Sin embargo, siempre hay vacíos legales, por lo que actualmente, existe una iniciativa a nivel federal, para crear una comisión institucional, que involucre al gabinete de seguridad y autoridades electorales, que estaría facultada para alertar a los partidos políticos, sobre los perfiles de riesgo, y de esta manera se espera frenar candidatos vinculados con el narco.

La tentativa Comisión de Verificación, es una propuesta en trámite, que estará diseñada para alertar a los partidos sobre perfiles de riesgo y vendría a contribuir en mucho, para el cumplimiento de las responsabilidades que hoy descansa totalmente en los institutos políticos y desde luego en los organismos electorales, ya sean estatales o federales.

La iniciativa es federal, pero es de esperarse que los estados de la República acojan el proyecto, alineándose a un procedimiento que es necesario, para dar certidumbre a los ciudadanos, en la oferta política que propongan los diferentes partidos en los próximos comicios de 2027.

LA UAT Y EL SUTUAT RENUEVAN CONVENIO LABORAL .- La firma del convenio contempla la revisión salarial para 2026, lo cual a su vez representa la conformación de la existencia de un diálogo, ratificación de confianza, y la voluntad compartida, de seguir trabajando juntos, lo que facilita el avance en todos los sentidos de la Universidad. Asimismo, testifica responsabilidad y compromiso por ambas partes, la patronal y la de los trabajadores en una sana relación que contribuye al buen funcionamiento de la casa de estudios, lo cual impacta en la sociedad.

El convenio de revisión salarial fue firmado por el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado y el Secretario General del SUTUAT, Eduardo Serna Tristán, así como por el Secretario de Trabajo y Conflictos del mismo sindicato, Francisco Alejandro García Eliseo.

El rector Anaya, con manifiesta satisfacción, expresó en esa ocasión: “Este acto representa mucho más que un acuerdo laboral, representa diálogo, confianza y la voluntad compartida de seguir avanzando juntos”.

Asimismo, dejó constancia del compromiso, de continuar trabajando estrechamente con el Sindicato, y afirmó que la Universidad, no sólo se construye desde las aulas o desde las oficinas directivas, sino también, desde cada acción del trabajador y trabajadora que, con responsabilidad y compromiso, contribuyen al funcionamiento y crecimiento de la institución.

AUTORIDADES IMPULSAN NORMAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD. – La Secretaría de Salud y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) formalizaron un convenio de colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Tamaulipas (CNIRAC), que permite crear un marco normativo que impulse la protección de la salud y el bienestar de la población tamaulipeca.

En este encuentro, la titular de la dependencia estatal, Adriana Marcela Hernández Campos, encabezó el evento protocolario en el que se especificó el fortalecimiento de la capacitación, certificación y cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente en los establecimientos afiliados, promoviendo la inocuidad alimentaria y el impulso a buenas prácticas en el manejo higiénico de alimentos, que dará por resultado la protección a la salud de la población.,

Además, precisó que en el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, “creemos que esto es fundamental, y contar con un convenio como el que hoy nos reúne, garantiza a la población un ambiente libre de riesgos sanitarios”, destacó Hernández Campos”.

UNIFORMAN A SELECCIONES DEL MUNDIALITO DIF VICTORIA 2026.- El deporte siempre será un recurso promotor de la salud, y el Municipio de Victoria es fomentado por el alcalde Lalo Gattás, en ese marco, propiciado por el ambiente mundialista, el Gobierno de Victoria, entregó uniformes a alumnos y maestros, de las 12 escuelas primarias que disputarán la Copa del Mundialito 2026 a partir del 27 de mayo.

El alcalde Gattás y su esposa Lucy de Gattás, presidenta del DIF Victoria, entregaron uniformes a alumnos y maestros, en las 12 escuelas primarias que disputarán la Copa del Mundialito 2026 a partir del 27 de mayo. En ese marco, el Edil los invitó a jugar con pasión, respeto y orgullo por sus planteles.

Cabe mencionar que Lucy y Lalo, junto a empresarios patrocinadores, se encargaron de entregar las playeras réplica de selecciones, reafirmando el compromiso de que cuando sociedad, iniciativa privada e instituciones trabajan unidos por la niñez y sociedad se logran experiencias positivas para la comunidad.

La señora Lucy de Gattás tuvo a su cargo, palabras de agradecimiento a las empresas que apoyaron “por su responsabilidad social y generosidad al Mundialito DIF Victoria”, mismas a las que se entregó reconocimiento a los propietarios por su patrocinio y ser aliados del proyecto político