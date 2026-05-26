La UAT y el SUTUAT firman convenio de revisión salarial 2026

Ciudad Victoria, Tam.- 26 de mayo de 2026.- El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, presidió la firma del convenio de revisión salarial correspondiente al año 2026 con el Sindicato Único de Trabajadores de la UAT (SUTUAT).

“Este acto representa mucho más que un acuerdo laboral, representa diálogo, confianza y la voluntad compartida de seguir avanzando juntos”, expresó el rector luego de firmar el acuerdo con el Secretario General estatal del SUTUAT, Eduardo Serna Tristán y el Secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato, Francisco Alejandro García Eliseo.

Con la presencia de titulares de los comités directivos sindicales de las secciones norte, centro, sur y Mante, el rector hizo patente el compromiso de continuar trabajando estrechamente con el Sindicato y aseveró que la Universidad no se construye solamente desde las aulas o desde las oficinas directivas, sino que se construye también desde cada trabajador y trabajadora que, con responsabilidad y compromiso, contribuyen al funcionamiento y crecimiento de la institución.

“Hoy damos cumplimiento a lo establecido en nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, garantizando que ningún trabajador universitario perciba un salario menor al determinado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos”, asentó el rector, al tiempo de reconocer la disposición, apertura y compromiso institucional del SUTUAT.

“Nada de esto sería posible sin la relación de respeto, comunicación y entendimiento que hemos construido juntos”, añadió.

Por su parte, el Secretario General del SUTUAT, Eduardo Serna Tristán, agradeció al rector la disposición para la firma del acuerdo, consolidando el trabajo llevado a cabo durante las mesas de negociaciones, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

“Se ha mantenido una postura de diálogo, de conciliación y de respeto y estos son los resultados. Nuestro agradecimiento al rector por mantenerse atento y cercano a las necesidades de nuestros agremiados”, concluyó.

Atestiguaron el evento, la Secretaria General de la UAT, María Concepción Placencia Valadez; el Secretario de Finanzas, Eduardo García Fuentes; el Abogado General, Ismael Quintanilla Acosta; y el Secretario de Administración, Jesús Francisco Castillo Cedillo.